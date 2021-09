An toàn đến đâu, mở lại hoạt động đến đó, không mở toang cùng lúc

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 07:00 AM (GMT+7)

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đồng ý với đề xuất của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP chọn quận 7 và huyện Củ Chi đã cơ bản đạt được tiêu chí kiểm soát dịch làm mũi đột phá, dẫn đầu, thí điểm thực hiện các giải pháp chiến lược chuẩn bị cho giai đoạn sau 15-9.

Ngày 6-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Thường vụ Thành ủy mở rộng lần thứ 45. Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả 2 tuần thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM.

Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị, toàn hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở, nhất là các pháo đài phường, xã, thị trấn cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc quan điểm, phương châm chỉ đạo: chống dịch như chống giặc; phường, xã là pháo đài; người dân là chiến sĩ, vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện.

Tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân thấy việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người; là để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội là việc vô cùng quan trọng, không để người dân khó khăn bị bỏ sót; rà soát không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Về mục tiêu kiểm soát dịch, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu các địa phương cần bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế để tổ chức rà soát đánh giá. Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đồng ý với đề xuất của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP chọn quận 7 và huyện Củ Chi đã cơ bản đạt được tiêu chí kiểm soát dịch làm mũi đột phá, dẫn đầu, thí điểm thực hiện các giải pháp chiến lược chuẩn bị cho giai đoạn sau 15-9.

Các quận, huyện: Cần Giờ, Nhà Bè, Phú Nhuận, quận 5, quận 11 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động rà soát, đánh giá mức độ nguy cơ tình hình dịch theo tiêu chí kiểm soát dịch. Trên cơ sở mỗi quận, huyện còn lại và TP Thủ Đức vẽ lại bản đồ Covid-19, bản đồ an sinh, bản đồ vắc-xin, chuẩn bị tâm thế vượt qua khó khăn, trong điều kiện bình thường mới.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thống nhất kiến nghị của Ban cán sự Đảng UBND TP HCM về các chiến lược tiếp tục phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới; đồng thời lưu ý, tuyệt đối không được mở lại các hoạt động khi chưa có kế hoạch an toàn. Mà an toàn là y tế đi trước, đảm bảo sản xuất phải an toàn; khi mở chợ, siêu thị… cũng phải đảm bảo độ an toàn.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên được phân công tiếp tục thực hiện công việc được giao, bám sát "pháo đài", chỉ đạo kiểm tra nhắc nhở, cùng làm, cùng chia sẻ ở cơ sở tận dụng tối đa thời gian giờ vàng 10 ngày tới để đạt được kết quả đề ra.

Với quận, huyện, TP Thủ Đức, 312 "pháo đài", cần kiểm tra lại, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng chống dịch. Thực hiện cho tốt các nhiệm vụ, có kế hoạch phân công, có thời gian để hoàn thành cụ thể các công việc.

Đề cập một số nội dung cần thực hiện từ nay đến ngày 15-9, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh tinh thần là an toàn đến đâu mở đến đó, việc nới lỏng phải được mở từ từ chứ không mở toang cùng một lúc. Công tác xét nghiệm tập trung thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế và kế hoạch của TP, tập trung xét nghiệm nhanh, cuốn chiếu để làm sạch địa bàn, phấn đấu từ nay đến 15-9 xanh hóa địa bàn. Cùng với đó là củng cố quản lý F0 tại nhà, tại cộng đồng, giúp F0 tiếp cận sớm nhất với thuốc hỗ trợ y tế, ngăn chặn chuyển nặng, thực hiện mục tiêu không để tử vong tại nhà.

Việc tiêm vắc- xin, ông Phan Văn Mãi lưu ý TP xác định mục tiêu đạt trên 90% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 nhưng các xã, phường, thị trấn, quận, huyện cần tập trung tiêm cho các đối tượng cần bảo vệ, đối tượng nguy cơ, đối tượng tham gia hoạt động kinh tế thiết yếu sau này…

