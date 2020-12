Ai đã giúp CEO Alibaba đưa 4000 người vào bẫy đa cấp bất động sản?

Chủ Nhật, ngày 27/12/2020 16:34 PM (GMT+7)

Tính đến ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhận được 3924 đơn của người tố cáo hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba.

Quá trình điều tra đã xác định rõ Nguyễn Thái Luyện là đối tượng thành lập Công ty Alibaba, được Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số với vốn điều lệ đăng ký là 1 tỉ đồng. Sau đó tăng vốn điều lệ lên 1600 tỉ đồng và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện) làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Chi phối toàn bộ hoạt động Alibaba

Theo Quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Alibaba thì Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Luyện đã chỉ đạo một số người thân trong gia đình và cá nhân thuộc Công ty Alibaba đứng tên thành lập thêm 22 pháp nhân khác nhau, cùng chung đặc điểm là đều có cổ phần hoặc vốn góp của Công ty Alibaba và cá nhân người thân hoặc nhân viên.

Trong đó, đã sử dụng 10 pháp nhân thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động kinh doanh bất động sản với vai trò chủ đầu tư; che giấu phương thức, thủ đoạn phạm tội và tẩu tán tài sản, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện

Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc. Trong quá trình điều hành, Luyện chỉ đạo nhân viên và người nhà, người thân đứng tên thành lập nhiều pháp nhân.

Sau đó, tiếp tục chỉ đạo các pháp nhân này đứng tên nhiều dự án không có thật, với mục đích khi có dự án bị chính quyền địa phương cưỡng chế, sẽ không gây ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án khác.

Các pháp nhân đều được Luyện kiểm soát chặt chẽ bằng việc chia tỷ lệ vốn góp chính cho Công ty Alibaba hoặc các em ruột của Luyện là Lĩnh, Lực và vợ là Võ Thị Thanh Mai, các giám đốc đứng tên và đại diện pháp luật chỉ nắm giữ phần vốn góp không quá 15% trong tổng vốn điều lệ.

Công an khám xét Công ty Alibaba

Để đảm bảo điều kiện về vốn khi đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản, Luyện chỉ đạo bộ phận pháp lý thực hiện kê khai vốn điều lệ cho các pháp nhân tối thiểu là 20 tỉ đồng từ nguồn tiền của Công ty Alibaba, thực tế, các thành viên đều không có nguồn vốn góp như tỷ lệ đăng ký.

Ngoài ra, Luyện còn chỉ đạo nhân viên dùng một địa chỉ để đăng ký thông tin trụ sở kinh doanh cho nhiều pháp nhân và chi nhánh. Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế, chỉ sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ đầu tư đối với các dự án không có thật.

Luyện khai toàn bộ nguồn thu của Công ty Alibaba đều từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ các dự án không có thật, tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp.

Bộ sậu đắc lực

Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) khai được chồng phân công quản lý bộ phận kế toán; giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty Alibaba.

Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ý của Luyện, Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền. Nguồn tiền thu của Công ty Alibaba được chi chủ yếu cho việc trả lương và hoa hồng cho nhân viên; mua đất; trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh; trả lãi định kỳ cho khách hàng (phương thức để lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư).

Quá trình làm việc, Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh đều khai nhận rõ vai trò đồng phạm tích cực, giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai trong hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Đối với nhóm các bị can tham gia với vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tư cách là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân chủ đầu tư, ký kết Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các khách hàng:

Quá trình hỏi cung, các bị can đều đã khai nhận rõ hành vi giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện, trong việc ký kết Hợp đồng ủy quyền với cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Khách hàng tố cáo Alibaba

Sau đó, tiếp tục ký Hợp đồng Hợp tác kinh doanh với Công ty Alibaba để tiến hành vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối, chào bán cho khách hàng.

Dù đứng tên giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, các bị can đều không được trực tiếp quản lý con dấu. Mọi con dấu, kể cả con dấu tên (nếu có), đều do Võ Thị Thanh Mai trực tiếp quản lý và chỉ giao cho Trang Chí Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba sử dụng để đóng dấu lên Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ký kết với khách hàng.

Các bị can không biết pháp nhân do mình đứng tên kê khai, báo cáo và nộp thuế như thế nào; có bao nhiêu nhân viên. Các bị can được chia lợi tiền chiếm đoạt của khách hàng thông qua tiền lương, thưởng, hoa hồng và các lợi ích khác (chế độ sử dụng xe ô tô của Công ty, cước phí điện thoại...).

Toàn bộ giấy tờ ký kết, đều do bộ phận pháp lý soạn thảo và các bị can ký theo chỉ đạo của Luyện, con dấu của các pháp nhân do Võ Thị Thanh Mai, Trang Chí Linh quản lý, đóng.

Sau khi ký Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng hợp tác kinh doanh; theo chỉ đạo của Luyện, các bị can ký tiếp ủy quyền cho Trang Chí Linh để sử dụng con dấu chữ ký tên của mình, con dấu các Công ty, đóng trên từng bản Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Từ đây, khách hàng tin, nộp tiền và bị Công ty Alibaba chiếm đoạt. Qua làm việc, Trang Chí Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba khai nhận phù hợp với các bị can trên.

Hành vi của bị can "đập hết cho chị, đốt hết cho chị"

Bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh được biết đến với phát ngôn sốc "Đập hết cho chị, đốt hết cho chị" khi ra lệnh cho đàn em tấn công xe công vụ ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quá trình điều tra xác định, tháng 5-2018, Trinh đứng tên nhận chuyển nhượng các thửa đất tại tỉnh Đồng Nai của 2 cá nhân từ nguồn tiền của Công ty Alibaba. Sau đó, Trinh ký Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng, tách thửa, phân lô cho Võ Thị Thanh Mai làm chủ đầu tư cho dự án dân cư không có thật, đặt tên là khu dân cư Alibaba Long Phước 15. Cùng ngày, Mai ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Nguyễn Thái Lĩnh để tìm kiếm, quảng cáo, tiếp thị, ký hợp đồng bán nền đất không có thật nêu trên cho khách hàng.

Toàn bộ hoạt động trên đều do Nguyễn Thái Luyện trực tiếp chỉ đạo Trinh, Mai và Lĩnh thực hiện. Kết quả điều tra đến nay đã làm rõ, tại dự án Alibaba Long Phước 15, Công ty Alibaba đã tự ý vẽ lập 171 nền đất thổ cư, đã chuyển nhượng được 154 nền, thu về tổng số tiền hơn 95,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, để tránh hoạt động tố giác của khách hàng về việc chuyển nhượng đất trái quy định pháp luật, khi đến thời hạn bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Alibaba đã thu mua lại 153 nền, số tiền 93,7 tỉ đồng, chiếm đoạt của 1 bị hại số tiền 2 tỉ đồng.

Trong thời gian làm việc, do am hiểu thủ tục pháp lý trong việc đăng ký kinh doanh, Trinh được Luyện chỉ đạo làm thủ tục đăng ký thành lập phần lớn các pháp nhân trực thuộc Công ty Alibaba.

