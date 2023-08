6 quận ở TP HCM thuộc diện sắp xếp lại

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên - Sở Nội vụ TP HCM, đã thông tin về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại thành phố giai đoạn 2023-2025 sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 35/2023 về sắp sếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, qua rà soát, TP HCM có 6 đơn vị cấp huyện và 149 đơn vị cấp xã chưa đủ tiêu chí về dân số và diện tích. Trong 149 đơn vị hành chính cấp xã, 7 đơn vị đã sắp xếp ở giai đoạn trước nên chỉ còn 142 phường, xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp. Đối với cấp huyện, có 6 quận thuộc diện sắp xếp do chưa đủ diện tích gồm: quận 3, 4, 5, 10, 11, Phú Nhuận.

Ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin tại buổi họp báo

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay Nghị quyết 35/2023 nêu 4 trường hợp đặc thù không thuộc diện sắp xếp. Vì vậy, Sở Nội vụ đang phối hợp với 21 quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát từng xã, phường, thị trấn, từ đó xem xét yếu tố đặc thù để báo cáo cấp thẩm quyền đưa vào diện chưa sắp xếp.

Cũng tại buổi họp báo, ông Hồ Hữu Hải, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TP HCM, cho hay để bảo đảm an toàn, hạn chế sự cố cây xanh trong mùa mưa năm 2023, trung tâm đã triển khai và đang duy trì các kế hoạch chăm sóc, cắt tỉa, xử lý nhánh khô, hạ thấp chiều cao cây và rà soát, xử lý cây xanh mất an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn được phân cấp quản lý. Đây là một trong nhiều công tác thuộc kế hoạch giảm thiểu rủi ro do cây ngã đổ được trung tâm chú trọng triển khai trước mùa mưa và đẩy mạnh duy trì liên tục, xuyên suốt trong năm. Việc này nhằm bảo đảm an toàn cho đường phố, hạn chế thấp nhất sự cố cây xanh như ngã đổ, rơi gãy nhánh có thể xảy ra.

Liên quan các điểm tồn đọng rác thải, theo ông Trần Nguyên Hiền, Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn - Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM, sở đã nhận báo cáo của UBND các quận 10, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú cùng 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn về việc chỉ đạo, tổ chức dọn dẹp vệ sinh. Về cơ bản, các đơn vị khẳng định những điểm tồn đọng đã được dọn dẹp vệ sinh. Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được báo cáo kết quả giải quyết của UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện còn lại.

Ông Trần Nguyên Hiền cho biết qua kiểm tra, giám sát, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM ghi nhận còn 204 điểm tồn đọng rác thải. Trong đó, 129 điểm đã được vệ sinh nhưng tái phát, 20 điểm mới phát sinh và 55 điểm chưa được dọn dẹp.

