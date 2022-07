6 đứa trẻ mồ côi cha sau vụ xe khách đấu đầu xe tải, 2 tài xế tử vong

Khoảng 5h48 ngày 21/7, xe khách mang BKS 81B - 009.65 do tài xế Bùi Văn Bình (SN 1983, trú tại thôn 5, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam- Bắc. Khi đến đoạn qua địa phận xã Hoá Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá thì va chạm với xe đầu kéo mang BKS 37H - 007.86 do tài xế Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại. Thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe đầu kéo có cháu Nguyễn Minh Đức (SN 2009, là con trai của anh Đông). Vụ tai nạn khiến hai tài xế là anh Nguyễn Văn Đông và anh Bùi Văn Bình tử vong tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến 3 người khác bị thương là cháu Nguyễn Minh Đức; Luông Văn Lợi (SN 1981) và anh Lò Văn Túc (SN 1985) đều trú tại xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào thời điểm tai nạn xảy ra, chiếc xe đầu kéo lưu thông với tốc độ 59km/h. Trong khi đó, xe khách không có thiết bị giám sát hành trình nhưng theo lời khai ban đầu của phụ xe thì lúc tai nạn xảy ra xe chạy với tốc độ khoảng 70km/h.