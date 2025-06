5 tháng đầu năm 2025: Hơn 4.300 người chết vì tai nạn giao thông, số người bị thương vượt 5.300

Trong 5 tháng đầu năm 2025 (tính từ 15/12/2024 đến 14/5/2025), cả nước xảy ra 7.853 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.328 người và làm bị thương 5.307 người. Dù giảm so với cùng kỳ năm trước, số người thương vong vẫn ở mức cao, trung bình mỗi ngày có gần 29 người chết và hơn 35 người bị thương vì tai nạn.

Đường bộ tiếp tục là tuyến xảy ra nhiều tai nạn nhất với 7.781 vụ, khiến 4.277 người chết và 5.292 người bị thương. Đây là lĩnh vực duy nhất ghi nhận giảm ở cả 3 tiêu chí: số vụ (giảm 25,31%), số người chết (giảm 5,56%) và số người bị thương (giảm 34,72%).

Tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 phương tiện trong trạng thái 'chơi vơi' trên cầu.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy và hàng hải vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Đường sắt xảy ra 47 vụ, làm 30 người chết, 10 người bị thương; số người bị thương tăng mạnh tới 42,86%. Tai nạn đường thủy tuy chỉ xảy ra 22 vụ, song khiến 17 người thiệt mạng – tăng 41,67% so với cùng kỳ. Hàng hải ghi nhận 3 vụ, khiến 4 người chết – gấp 4 lần năm trước.

Riêng trong tháng 5/2025, cả nước ghi nhận 1.525 vụ tai nạn, khiến 853 người chết, 1.059 người bị thương. Trong đó, đường bộ chiếm gần như toàn bộ thương vong, với 1.514 vụ, làm chết 847 người. Đáng chú ý, tai nạn đường sắt tăng gấp 3 lần về số vụ và gấp đôi số người chết, cho thấy nguy cơ hiện hữu khi thiếu biện pháp kiểm soát.

Về lĩnh vực hàng không, trong 5 tháng đầu năm, Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận 114 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức C, 31 sự cố mức D và 82 vụ việc mức E. Mặc dù không có tai nạn nghiêm trọng, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó 18 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, 12 sự cố liên quan lỗi con người, cho thấy yêu cầu nâng cao giám sát an toàn kỹ thuật và con người là rất cấp thiết.

Các con số trên cho thấy tai nạn giao thông vẫn đang gây thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng. Dù có sự chuyển biến tích cực ở một số lĩnh vực, nhưng mức độ thương vong cao, đặc biệt ở đường bộ và đường thủy, đòi hỏi nỗ lực mạnh mẽ và thực chất hơn trong quản lý, cưỡng chế pháp luật và đầu tư hạ tầng.