Số người chết do tai nạn giao thông giảm

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 6 tháng (từ 15/12/2023 đến 14/6/2024), tai nạn giao thông làm chết hơn 5.250 người, bị thương gần 9.600 người. So với cùng kỳ 2023, số người bị thương tăng hơn 2.700.

Tai nạn chủ yếu trên đường bộ với hơn 12.200 vụ, làm chết hơn 5.190 người, bị thương 9.580 người. Đường sắt xảy ra 66 vụ, làm chết 48 người, 10 người bị thương. Đường thủy có 27 vụ, làm 15 người chết, 5 người bị thương.

Một số vụ tai nạn đường bộ gây thiệt hại lớn như vụ xe container và xe khách giường nằm va chạm ngày 5/3 ở Tuyên Quang khiến 6 người chết, 4 người bị thương; vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe tải, xe đầu kéo ngày 8/6 ở Hà Tĩnh làm 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách với xe container tại Tuyên Quang ngày 5/3. Ảnh: Hải Anh

Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận 101 báo cáo an toàn bắt buộc trong 6 tháng (từ 16/12/2023 đến 15/6/2024), trong đó 42 sự cố mức D - nguy cơ uy hiếp an toàn bay. So với cùng kỳ năm 2023, sự cố mức D tăng 3.

Thống kê có 26 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, hai sự cố do chim va đập tàu bay, một do tàu bay bay vào khu vực nhiễu động gây ra bởi tàu bay khác. Ngoài ra, có 13 sự cố do con người, trong đó 7 sự cố do tổ lái, 3 do nhân viên kỹ thuật, 2 do nhân viên mặt đất.

