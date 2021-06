4 mẹ con trong gia đình cùng dương tính SARS-CoV-2

Thứ Bảy, ngày 26/06/2021 08:37 AM (GMT+7)

Qua xét nghiệm cơ quan y tế đã phát hiện 4 mẹ con trong một gia đình ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) dương tính SARS-CoV-2.

Sáng 26-6, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC) tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 11 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 mẹ con trong một gia đình ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Lực lượng chức năng phong tỏa một tuyến đường ở TP Vinh sau khi có ca mắc Covid-19

Trường hợp thứ nhất là anh H.Đ.A. (SN 1979), trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Anh H.Đ.A. đi trên chuyến xe ô tô Trung Đức từ Hải Phòng về địa phương vào ngày 18-6, trên xe có ca nhiễm Covid-19.

Trường hợp thứ hai là chị N.T.T. (SN 1982), trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Chị N.T.T. là vợ của anh H.Đ.A.

Trường hợp thứ ba là chị V.T.H. (SN 1981), trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Chị V.T.H. là vợ của BN 12439 (được phát hiện vào ngày 18-6).

Trường hợp thứ tư là cháu P.N.S (SN 2013), trú xã Nghĩa Xuân, là con gái của BN 12439.

Trường hợp thứ năm là cháu P.T. (SN 2017), trú xã Nghĩa Xuân, là con trai của BN 12439.

Trường hợp thứ sáu là cháu P.T.N.Đ. (SN 2007), trú xã Nghĩa Xuân, con gái của BN 12439.

Trường hợp thứ bảy là bà H.T.K. (SN 1957), trú khối 4, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Trường hợp thứ tám là ông V.V.T. (SN 1969), địa chỉ ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ông V.V.T. là chồng của bệnh nhân N.T.Đ. đã được công bố vào sáng ngày 25-6.

Trường hợp thứ chín là cháu L.K.N. (SN 2017), trú xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn. Cháu L.K.N. có tiếp xúc với bệnh nhân L.T.H. công bố vào sáng 25-6.

Trường hợp thứ mười là ông N.Đ.T. (SN 1972), trú xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn. Ông N.Đ.T. là chồng của bệnh nhân L.T.H., đã cách ly từ trước.

Trường hợp tiếp theo là bà N.T.H. (SN 1973), nghề nghiệp bán rau chợ đầu mối Vinh, địa chỉ ở khối 4, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Ngay sau khi phát hiện các trường hợp dương tính SARS-CoV-2, ngành y tế cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết, xác định các trường hợp có liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 62 ca dương tính với Covid-19, trong đó: TP. Vinh có 34 ca, Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 5 ca, Nam Đàn có 4 ca, Đô Lương có 1 ca, TX Hoàng Mai có 2 ca, Nghĩa Đàn có 1 ca, Nghi Lộc có 2 và Quỳnh Lưu có 3 ca.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/4-me-con-trong-gia-dinh-cung-duong-tinh-sars-cov-2-20210626074652127....Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/4-me-con-trong-gia-dinh-cung-duong-tinh-sars-cov-2-20210626074652127.htm