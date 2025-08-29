30 phút lũ quét kinh hoàng tràn qua, hàng chục người mất nhà

Ông Nguyễn Ngọc Biên - Bí thư Đảng ủy xã Yên Nhân cho biết, khoảng 8h sáng 26/8, người dân thôn Na Nghịu hô hoán có lũ quét. Chỉ ít phút sau, từ trên các ngọn núi, đất đá ùn ùn trút xuống.

Rất may, vào thời điểm đó, người dân trong bản đã kịp thời chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, tài sản của nhiều hộ dân gần như mất trắng.

Cùng thời điểm, tại các thôn Na Nghịu, Khong, Chiềng, Lửa, Mỏ, lũ quét và sạt lở xảy ra liên tiếp. Chỉ trong khoảng 30 phút, hàng chục ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp.

“Sau ba ngày xảy ra lũ quét, toàn xã vẫn mất điện, các cột thu phát sóng cũng bị cơn lũ tàn phá”, ông Biên cho hay.

Sau trận lũ quét những ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Ảnh: Lê Dương

Anh Lương Văn Hùng (38 tuổi, bản Na Nghịu) kể lại, khoảng 8h sáng 26/8, khi vừa đánh chiếc xe tải ra chuẩn bị đi làm thì anh nghe tiếng “ầm ầm” từ đỉnh núi Pù Hau. Chỉ trong khoảnh khắc, cả khối nước đục ngầu tràn xuống, cuốn phăng nhiều ngôi nhà.

“Lũ quét ập đến quá nhanh, tất cả mọi người chỉ kịp chạy thoát thân, không kịp mang theo bất cứ tài sản gì”, anh Hùng nói.

Theo thống kê ban đầu, toàn xã Yên Nhân có 126 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 22 ngôi nhà sập hoàn toàn. Hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Hệ thống điện bị hư hỏng, sóng viễn thông chập chờn, nhiều bản như Khong, Mị vẫn chưa thể tiếp cận.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập đoàn cứu trợ, tiếp cận xã Yên Nhân để hỗ trợ lương thực cho người dân. Tuy nhiên, do đoạn đường dẫn vào xã bị đứt gãy, sụt lún, sạt lở nên lực lượng chức năng phải đi bộ, vác thực phẩm hơn 10km mới có thể tiếp tế cho bà con.

“Hiện lực lượng chức năng đã được huy động, cõng hàng tấn nhu yếu phẩm vào từng bản để kịp thời tiếp tế cho người dân”, ông Biên thông tin.

Một số hình ảnh bàn làng tang hoang sau trận lũ quét.

Anh Hùng đang dọn dẹp lại những gì còn sót lại. Ảnh: Lê Dương

Chiếc xe ô tô của gia đình anh Hùng bị bùn đất vùi lấp. Ảnh: Lê Dương

Ngôi nhà bị bùn đất vùi lấp. Ảnh: Lê Dương

Cơn lũ đi qua, người dân tìm lại đồ đạc của gia đình. Ảnh: Lê Dương

Ảnh: Lê Dương

Ngời dân tìm nơi sơ tán. Ảnh: Lê Dương

Lực lượng công an đi bộ mang nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho người dân. Ảnh: Lê Dương