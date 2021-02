3 ngày Tết, cấp cứu gần 2.000 người đánh nhau

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 10:49 AM (GMT+7)

Theo Bộ Y tế, số ca cấp cứu do đánh nhau trong 3 ngày Tết là gần 2.000, giảm gần 45% so với Tết năm ngoái.

Cấp cứu bệnh nhân tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), từ ngày 11/2 (30 Tết) đến ngày 13/2 (mùng 2 Tết), tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 68.000 người. Đồng thời thực hiện khám, cấp cứu cho gần 30.000 bệnh nhân, nhập viện điều trị nội trú cho gần 17.000 bệnh nhân.

Các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho hơn 125.000 lượt bệnh nhân, giảm gần 50% so với 3 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 52.700 lượt người, giảm hơn 66%.

Các cơ sở y tế đã thực hiện 6.709 ca phẫu thuật, trong đó 1.588 ca do tai nạn. Hơn 7600 trẻ chào đời trong 3 ngày này.

Về tai nạn giao thông đã có 30.507 ca khám, cấp cứu, giảm gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Đã có 140 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về. Số này nhiều hơn 10% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Số ca cấp cứu do tai nạn đánh nhau trong 3 ngày Tết là gần 2.000, giảm gần 45%. Số trường hợp phải nhập viện theo dõi là 814 ca, giảm gần 7%. Số người bị tai nạn đánh nhau do nguyên nhân từ rượu, bia là 300 người.

Ngoài ra có gần 6.000 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 15,2% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 3 người đã tử vong.

Đặc biệt, số trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại là 321, nhiều hơn gần 12 % so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý, không có ca tử vong. Có 108 trường hợp cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ khác, có 1 ca tử vong do bị bắn. Số ca cấp cứu do chất nổ khác tăng cao do năm nay số liệu thống kê bao gồm cả số cấp cứu do vũ khí cùng vật liệu nổ khác.

Về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, trong số các bệnh nhân, có một bệnh nhân nguy kịch phải chạy ECMO, một trường hợp máy thở xâm nhập, hai trường hợp sử dụng máy thở không xâm nhập và hai trường hợp thở oxy gọng kính. Có 106 bệnh nhân biểu hiện lâm sàng nhẹ (16%) và lâm sàng mức độ vừa là 10 bệnh nhân (gần 2%).

