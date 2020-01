Bất ngờ với số ca cấp cứu do đánh nhau, tai nạn giao thông trong 4 ngày Tết

Thứ Hai, ngày 27/01/2020 08:16 AM (GMT+7)

Tổng số vụ tai nạn giao thông và số người đánh nhau giảm mạnh trong 4 ngày Tết.

Số người đánh nhau, tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết giảm mạnh

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tính từ 7 giờ sáng 23 đến 7h sáng ngày 26/1 (từ 29 Tết đến mùng 2 Tết Canh Tý 2020), tại các cơ sở khám chữa bệnh của cả nước có hơn 95.000 bệnh nhân đang điều trị (giảm 11,6% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019).

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, số ca cấp cứu do ẩu đả giảm mạnh. Cụ thể, trong 3 ngày nghỉ Tết có 1.660 ca cấp cứu tai nạn do ẩu đả (giảm 499 trường hợp so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi), chiếm 2% trong tổng số ca cấp cứu tại các bệnh viện, trong đó có 1.213 ca phải nhập viện điều trị, 5 trường hợp tử vong (giảm 3 trường hợp so với Tết Kỷ Hợi).

Ngoài ra, tính đến 7 giờ sáng ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), trong 3 ngày nghỉ Tết có gần 14.500 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (giảm 14,5% so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi 2019).

Có 64 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong đã được người nhà đề nghị đón về.

Bộ Y tế cho biết, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Tai nạn giao thông giảm cả số ca đến khám, cấp cứu, tai nạn đánh nhau giảm mạnh. Tuy nhiên, số ca tai nạn do pháo nổ tăng 34% so với cùng năm Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo ghi nhận của các cơ sở y tế trên cả nước, trong 3 ngày Tết đã có 262 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, không có ca tử vong.

Các bác sĩ cho biết, việc tăng mức phạt đối với người có nồng độ cồn đã bước đầu có những tín hiệu tích cực khi số lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông do rượu, bia đã giảm đáng kể.

Để hạn chế số ca TNGT, các bác sĩ khuyến cáo, mọi người cần đi với tốc độ vừa phải, đội mũ bảo hiểm và tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu bia. Bởi thực tế trong số ca TNGT nhập viện, nhiều trường hợp khi kiểm tra phát hiện có sử dụng bia rượu. Trong khi đó, uống bia rượu dù một chút rất nhỏ cũng có thể khiến người cầm lái không tỉnh táo, có thể gây tai nạn dẫn đến tử vong hoặc chịu những di chứng nặng nề do tai nạn gây nên.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/bat-ngo-voi-so-ca-cap-cuu-do-danh-nhau-tai-nan-giao-thong-trong-4-ngay...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/bat-ngo-voi-so-ca-cap-cuu-do-danh-nhau-tai-nan-giao-thong-trong-4-ngay-tet-1053279.html