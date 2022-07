2 mẹ con du khách Hà Nội bị đuối nước ở bãi biển Thiên Cầm

Hai mẹ con du khách từ Hà Nội vào tắm biển Thiên Cầm sáng sớm nay không may bị đuối nước.

Sáng ngày 4-7, ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết tại bãi biển Thiên Cầm vừa xảy sự việc hai mẹ con là du khách đến từ Hà Nội bị đuối nước, dẫn đến mẹ bị tử vong, con đang mất tích.

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nhóm du khách đến từ Hà Nội xuống biển Thiên Cầm để tắm. Trong quá trình tắm, có hai mẹ con không may bị đuối nước.

Một số người dân địa phương đã lao xuống biển cứu hai mẹ con. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ thì người mẹ đã ngừng thở. Hiện người con gái đang mất tích. Danh tính hai mẹ con đang được cơ quan chức năng xác minh.

Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Xuyên đang khẩn trương tìm kiếm người con.

Trước đó, tại Nghệ An, trưa ngày 2-7 hai em NQP (10 tuổi) và TĐC (9 tuổi), cùng trú xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, rủ nhau đi bắt cào cào dưới nắng nóng gay gắt rồi ra sông Con để tắm giải nhiệt. Trong lúc tắm, hai em P và C không may bị cuốn ra vùng nước sâu dẫn đến tử vong.

