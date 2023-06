13 sai sót, 37 tỉ đồng ngoài sổ sách kế toán khiến cựu hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai bị bắt

Ngày 6-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Minh Hùng (58 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai) và ông Phan Văn Thanh (64 tuổi, nguyên trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Trường ĐH Đồng Nai) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, quá trình điều tra xác định các bị can nêu trên đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Trần Minh Hùng (trái) và ông Phan Văn Thanh bị bắt tạm giam. Ảnh: VH

13 sai sót tại Trường ĐH Đồng Nai

Sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam, cơ quan an ninh điều tra cũng khám xét chỗ ở, chỗ làm việc của hai bị can trên và các cá nhân có liên quan hiện là giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Trường ĐH Đồng Nai (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa).

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về thu chi tài chính, việc trích, quản lý sử dụng quỹ, thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại Trường ĐH Đồng Nai trong giai đoạn 2018-2019.

Kết luận thanh tra chỉ ra 13 sai sót tại Trường ĐH Đồng Nai giai đoạn 2018-2019. Trong đó, Trường ĐH Đồng Nai có các vi phạm về chấp hành quy định giao dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn 37 tỉ đồng, điều này dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp gần 700 triệu đồng.

Kết luận thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều vấn đề sai phạm như việc quản lý phôi bằng không đúng quy trình, việc nộp tiền mặt vào kho bạc không được thực hiện đúng quy định, sử dụng nguồn phí, lệ phí để trả tiền công, tiền bồi dưỡng cho cán bộ không đúng quy định.

Đặc biệt, lãnh đạo Trường ĐH Đồng Nai đã lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo kết luận thanh tra, có 13 sai sót tại Trường ĐH Đồng Nai trong giai đoạn 2018-2019.

Hiệu trưởng, trưởng phòng tài chính chịu trách nhiệm chính

Cũng theo kết luận của thanh tra tỉnh, để xảy ra những sai phạm này trách nhiệm chính thuộc về hiệu trưởng, trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, kế toán trưởng, thủ quỹ Trường ĐH Đồng Nai giai đoạn 2018-2019.

Đối với Trường Phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai (thuộc Trường ĐH Đồng Nai), kết luận thanh tra của UBND tỉnh chỉ ra nhiều sai phạm như việc giữ tiền mặt không đúng quy định; thu các khoản bằng phiếu thu không đúng mẫu.

Đặc biệt, Trường Phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai đã chi hơn 548 triệu đồng cho bốn người ở Trường ĐH Đồng Nai không nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc đối với hành vi kê khai thiếu, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế số tiền hơn 37 tỉ đồng tại Trường ĐH Đồng Nai cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra vì có vi phạm Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phòng, chống tham nhũng...

Đã thi hành các quyết định kỷ luật Liên quan đến vụ án trên, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Minh Hùng, phó bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai. Sau đó, UBND tỉnh đã công bố quyết định kỷ luật cách chức hiệu trưởng đối với ông Trần Minh Hùng vì đã để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành. Tiếp đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai đã thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Phan Văn Thanh, nguyên Đảng ủy viên, nguyên bí thư chi bộ quản lý 1, nguyên trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Trường ĐH Đồng Nai. Ông Thanh là một trong những cá nhân mà Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai kết luận chịu trách nhiệm chính về những sai phạm trong việc tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, hợp đồng cho thuê tài sản công, quản lý các nguồn thu chi... nhưng để thất thoát, lãng phí. Một số cán bộ liên quan khác cũng bị kỷ luật.

