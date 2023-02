13 cán bộ bị bắt vì nhận tiền ‘làm nhanh’ sổ đỏ trong giai đoạn sốt đất

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh và Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về các hành vi "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Những người này có hành vi nhận hối lộ, nhận tiền của người dân để làm nhanh sổ đỏ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bị can Hoàng Xuân Phùng (Ảnh CACC)

Trong số 13 đối tượng bị bắt giữ có 2 cán bộ thuộc ngành thuế gồm: Hoàng Xuân Phùng (cán bộ Chi cục Thuế Kỳ Anh) và một cán bộ Chi cục Thuế huyện Thạch Hà (chưa rõ danh tính).

Ngoài ra có 8 cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai (Sở TN&MT Hà Tĩnh) bị khởi tố gồm: Đặng Quốc Anh (36 tuổi), Trần Bá Cường (33 tuổi), Nguyễn Ngọc Hợp (34 tuổi), Nguyễn Võ Thanh Hiền (25 tuổi) thuộc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh; Trần Thị Thu Thảo (34 tuổi), Hồ Thị Thanh Huyền (41 tuổi), Hồ Thị Dung (30 tuổi) thuộc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thạch Hà; Vương Tuấn Thịnh (46 tuổi) thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh.

Còn 3 cán bộ địa chính xã gồm: Lê Viết Hoàng (36 tuổi, công chức địa chính xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh), Trần Thị Cẩm Anh (công chức địa chính xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh và Trần Văn Huấn (công chức địa chính xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà).

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Tĩnh nơi có 8 cán bộ bị khởi tố.

Theo tài liệu điều tra, giữa năm 2021 – 2022 vào thời điểm Hà Tĩnh sốt đất, “cò đất” đã móc nối với hàng loạt cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ thuế, công chức địa chính xã để làm nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mỗi hồ sơ “cò đất” phải chi từ 3,5 - 5 triệu đồng/bộ để làm nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số tiền trên, cán bộ địa chính xã sẽ được nhận từ 1 đến 1,5 triệu đồng, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ được nhận từ 2,5 đến 3 triệu đồng tùy bộ hồ sơ, trích cho cán bộ thuế 500.000 đồng/bộ.

Công an xác định, các cán bộ nói trên đã móc nối với các "cò đất" để làm nhanh hàng trăm bộ hồ sơ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Riêng tại huyện Kỳ Anh, các đối tượng làm nhanh hơn 100 bộ hồ sơ, thu lợi hơn 400 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://tienphong.vn/13-can-bo-bi-bat-vi-nhan-tien-lam-nhanh-so-do-trong-giai-doan-sot-dat-post1...Nguồn: https://tienphong.vn/13-can-bo-bi-bat-vi-nhan-tien-lam-nhanh-so-do-trong-giai-doan-sot-dat-post1507928.tpo