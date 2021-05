11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cố thủ trong chung cư ở Hà Nội

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 08:38 AM (GMT+7)

Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội vừa phát hiện thêm 12 đối tượng quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép cố thủ khi gặp đoàn kiểm tra.

Ngày 5/5, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ việc 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp trên địa bàn quận này.

Trước đó, chiều 4/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Hà Nội phát hiện 1 nữ giới người Trung Quốc có mặt ở sảnh tòa nhà Samsora, số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên đã tạm giữ tại trụ sở Công an phường Yết Kiêu.

Tiếp đó, đến khoảng 19h tối 4/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông kiểm tra căn phòng số 3017 tòa A, chung cư Samsora nơi đối tượng nữ đăng ký tạm trú. Tại đây, lực lượng công an phát hiện thêm 11 đối tượng người Trung Quốc gồm cả nam và nữ đang cố thủ, không chịu mở cửa, buộc lực lượng chức năng phải phá khoá.

Qua kiểm tra, tất cả 11 đối tượng gồm 7 nam, 4 nữ này đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ. Tổng số đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện là 12 người gồm 7 nam, 5 nữ. Các đối tượng có năm sinh từ 1994 - 1973.

Theo cơ quan công an, tòa nhà Samsora mới được đưa vào sử dụng từ giữa tháng 4/2021 nên lực lượng an ninh toà nhà còn mỏng và chưa chuyên nghiệp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

