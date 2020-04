1 lãnh đạo công an Nam Định làm Phó Giám đốc công an Thanh Hóa

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 11:37 AM (GMT+7)

Bộ Trưởng Bộ Công An vừa có quyết định điều động Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về làm Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 8-4, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung (trái) trao quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Quang Huy. Ảnh: Đ.Hợp

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đại tá Huy là cán bộ trưởng thành và có nhiều năm công tác ở nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, đại tá Huy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa và được Bộ Công an điều động đến công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh Nam Định, nay được điều động trở lại Thanh Hóa công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị đại tá Huy tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đặt ra, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại lễ trao quyết định, Đại tá Nguyễn Quang Huy khẳng định sẽ tiếp phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

