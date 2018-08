Trào ngược dạ dày - bệnh thông thường nhưng dễ biến chứng ung thư thực quản

Trào ngược dạ dày thực quản là bệnh có tính chất dai dẳng, khó chữa, dễ tái phát, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ và sinh hoạt của người bệnh. Đặc biệt bệnh trào ngược dạ dày thực quản nếu không điều trị đúng cách, để bệnh tái đi tái lại nhiều lần sẽ dẫn đến biến chứng nặng nề. Các biến chứng của bệnh trào ngược dạ dày có thể thấy ngay ở đường tiêu hóa mà cơ quan gần nhất phải gánh chịu là thực quản và hệ thống hô hấp.

Viêm hệ thống hô hấp

Chỉ một lượng nhỏ dịch axit trào lên được tới đường hô hấp trên cũng có thể gây ra tình trạng viêm họng, viêm mũi xoang, viêm phế quản hay phổi. Triệu chứng thường gặp là ho kéo dài. Người bệnh bị ho, khò khè kéo dài nhưng không đáp ứng hoặc đáp ứng kém với các phương pháp điều trị thông thường. Một số bị khàn tiếng do dây thanh quản trong cổ họng bị dày lên. Đây là hậu quả của tình trạng dịch axit ở dạ dày trào vào vùng hầu họng. Gần đây, các nhà khoa học cũng chỉ ra mối liên quan mật thiết ở những người bị bệnh GERD và tình trạng hen suyễn. Ngoài ra, người bị bệnh trào ngược có thể bị mòn răng, viêm tai…

Trào ngược dạ dày – thực quản dẫn tới hẹp thực quản

Một biến chứng khác của GERD là viêm thực quản rồi dẫn đến loét, hẹp thực quản. Dịch dạ dày trào lên thực quản thường xuyên làm tổn thương niêm mạc thực quản, gây viêm. Do vậy GERD còn có tên khác là viêm thực quản trào ngược. Biến chứng có thể làm người bệnh gặp các hệ quả như: khó nuốt, nuốt đau, đau ngực. Đặc biệt đau phía sau xương ức khi ăn uống, buồn nôn, ói mửa, mất cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, xơ hóa do viêm có thể làm co rút thực quản.

Trào ngược dạ dày gây biến chứng hẹp thực quản (ảnh minh họa)

Barrett thực quản

Thực quản sẽ bị viêm với nhiều mức độ khác nhau gây ảnh hưởng đến việc ăn uống. Biến chứng nặng nề nhất là “Barrett thực quản”. Đây là tình trạng các tế bào lót ở vùng thấp thực quản bị biến đổi màu sắc, do sự tiếp xúc lặp đi lặp lại với acid dạ dày. Chỉ có một tỷ lệ phần trăm nhỏ của những người bị trào ngược dạ dày thực quản sẽ phát triển thành Barrett thực quản. Tuy nhiên, sự biến đổi của tế bào trong bệnh Barrett thực quản là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư thực quản. Đây là một trong những biến chứng rất nguy hiểm của trào ngược dạ dày thực quản.

Ung thư thực quản

GERD dẫn đến Barrett thực quản và gây ra ung thư thực quản là biến chứng hiếm gặp, nghiêm trọng. Nhưng hoàn toàn có thể xảy ra đối với căn bệnh vốn được coi là “thông thường” này. Ung thư thực quản thường gặp ở người trên 50 tuổi. Kèm với các triệu chứng như nuốt nghẹn, trớ, đau sau xương ức, cảm giác đau dai dẳng, khàn tiếng, ho khạc liên miên, đau ngực, hội chứng nhiễm trùng nổi bật. Sau một thời gian mắc bệnh thì toàn thân bệnh nhân gầy sút, trong vòng 1 tháng có thể sút > 5kg do nuốt nghẹn, suy dinh dưỡng. Da sạm, khô, các nếp nhăn nổi rõ. Mặt và hai bàn tay có nhiều nếp nhăn nổi rõ và dễ nhận thấy nhất.

Cách gì để đối phó với Trào ngược dạ dày thực quản?

Để bệnh trào ngược dạ dày thực quản không gây ra các biến chứng nguy hiểm thì không thể chỉ giải quyết phần ngọn, giảm triệu chứng mà quan trọng nhất cần phải có giải pháp tái tạo và hồi phục niêm thực quản bị tổn thương do dịch vị trào ngược đồng thời phải giải quyết "loại bỏ" các nguyên nhân gây bệnh tận gốc, tránh cho bệnh tiến triển nặng, tái đi tái lại nhiều lần.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gastosic chính là giải pháp hữu hiệu, một "lối thoát" cho những người đang gặp khó với căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Các thảo dược trong Gastosic phát huy 3 tác dụng:

Giúp giảm nhanh các triệu chứng: Các thảo dược như Cúc La Mã, Cam thảo, Gừng... giúp làm giảm acid dịch vị đồng thời làm dịu ngay những cơn khó chịu, nóng rát do trào ngược gây ra.

Tái tạo và phục hồi niêm mạc thực quản bị tổn thương, ngăn biến chứng: Gastosic là chế phẩm duy nhất hiện nay có bổ sung thành phần CurmaNano - Dạng Nano curcumin tiêu chuẩn hóa của viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam). Đây là dạng bào chế siêu sinh khả dụng, phát huy tối đa khả năng chống viêm đồng thời làm lành các tổn thương thực quản do acid dịch vị gây ra, ngăn ngừa biến chứng.

Giảm tần suất tái phát trào ngược dạ dày thực quản:

Với sự kết hợp của 3 nhóm thảo dược:

- Nhóm thảo dược làm dịu thần kinh, giảm stress: Cúc La Mã, Cam thảo, Thương truật.

- Nhóm thảo dược chống viêm, ức chế HP, làm lành vết loét dạ dày: CurmaNano, Hoàng Liên, Cam Thảo, Hậu Phác.

- Nhóm thảo dược giảm tiết acid dịch vị, tăng co bóp ruột, kích thích tiêu hóa: Bán Hạ Bắc, Ngô Thù Du, Bạc Hà, Hậu Phác, Gừng.

Sử dụng Gastosic ngay ngày hôm nay để giảm trào ngược, ngừa tái phát và ngăn biến chứng cho những bệnh nhân trào ngược dạ dày.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh