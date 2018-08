7 cách giảm đau dạ dày nhanh nhất trong mùa rét

Nhiều thống kê của các nhà nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tăng mạnh vào mùa đông, đặc biệt rõ nhất ở các vùng có sự thay đổi về mùa rõ rệt như miền Bắc Việt Nam. Dẫn đến các cơn đau dạ dày làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người bệnh nhân

Đau dạ dày tăng mạnh khi trở lạnh

Thời tiết lạnh là thời điểm cơ thể yếu hơn và dễ bị tấn công nhất, do đó dễ gặp phải các viêm nhiễm như viêm loét dạ dày.

Hệ tiêu hóa hoạt động mạnh trong thời tiết lạnh nhằm mục đích bổ sung năng lượng để giữ ấm cơ thể, chống lại rét, làm bạn hay cảm thấy đói và ăn rất ngon miệng. Điều này dẫn đến việc ăn quá no, nhất là vào bữa tối, khiến dạ dày sẽ phải làm việc “cật lực” để chuyển hóa chúng thành năng lượng. Hậu quả là khó ngủ, ngủ không ngon, gây mệt mỏi, đau đầu, lâu dài dẫn đến suy nhược thần kinh và cũng là nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày nữa.

Thêm nữa, vào mùa đông, mọi người thường có thói quen ăn các đồ ăn nóng như bún, phở, lẩu, đồng thời có kèm theo các chất cay như ớt để giảm cảm giác lạnh. Các đồ ăn này cũng là nguồn gây kích ứng mạnh tới dạ dày và làm tăng các biểu hiện của viêm loét dạ dày.

Một số trường hợp khác lại do ăn phải các thức ăn để nguội trong mùa đông. Các thức ăn này thường sẽ lạnh và gây kích ứng dịch dạ dày đặc biệt vào buổi sáng, khi mà hầu hết các cơ quan đang trong trạng thái ngủ và hệ tiêu hóa có lượng máu tuần hoàn thấp, rất dễ gây khó tiêu.

Làm gì để bảo vệ dạ dày trong mùa đông?

Một số lời khuyên của bác sĩ về tiêu hóa sẽ giúp bạn giảm đau nhanh và bảo vệ dạ dày cũng như hệ tiêu hóa vào mùa đông:

1. Giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt vùng bụng để bảo vệ dạ dày

2. Hạn chế các đồ ăn quá nóng hoặc quá lạnh, hoặc các đồ ăn quá cay để tránh kích ứng dạ dày

3. Nên ăn các đồ ăn ấm hoặc nóng vừa phải: rửa hoa quả bằng nước ấm trước khi ăn, làm nóng đồ ăn trước khi ăn.

4. Tránh ăn các đồ ăn sống hoặc tái, vì các đồ ăn này sẽ là nguồn gây viêm trong mùa đông

5. Ưu tiên sử dụng các thực phẩm giàu năng lượng như thịt bò, các loại đỗ, giàu vitamin và các thức ăn mềm, nấu kỹ.

6. Tránh ăn quá nhiều dinh dưỡng vào bữa tối, tăng cường ăn rau, củ để tăng cảm giác no, giúp dạ dày “làm việc” tốt. Hãy nhớ nghỉ ngơi cho thức ăn tiêu hóa bớt rồi mới đi ngủ.

7. Đặc biệt, nên sử dụng thêm các thảo dược để giúp giảm đau nhanh, bảo vệ niêm mạc dạ dày, ngăn ngừa viêm loét dạ dày tái phát vào mùa đông.Bình vị Nam Phương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn là sản phẩm phục vụ cộng đồng chất lượng, an toàn có khả năng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tái phát bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng bởi các chuyên gia y dược học đã tích hợp những hoạt chất từ nguồn dược liệu chuyên biệt để khôi phục sức khỏe dạ dày.

Với các thành phần Curcumin Nano:chiết xuất từ Củ nghệ vàng, có hoạt tính chống viêm và chống oxy hóa cao. Curcumin Nano có tác dụng chống lại tới 65 chủng lâm sàng của vi khuẩn H. pylori, ngăn chặn nguy cơ viêm loét dạ dày – tá tràng do H. pylori, còn làm tăng lượng chất nhầy trong dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, tá tràng; chống tổn thương, loét gây ra bởi loét môn vị, stress, nhịn đói, và tác dụng phụ của một số thuốc.

Ô tặc cốt (Mai mực) có tác dụng diệt khuẩn và cầm máu. Ngải tượng (củ bình vôi) tăng cường an thần, làm dịu thần kinh nhưng vẫn duy trì được sự co bóp bình thường của dạ dày. Cùng với Hydro Carbonate có chung tính năng làm giảm nồng độ của ion H+ trong dạ dày, vừa có tác dụng bao phủ và hàn vết loét. Cam thảo: có khả năng ức chế tiết axit dịch vị và histamin, giúp vết loét chóng lành. Sản phẩm chiết xuất từ thảo dược, an toàn khi sử dụng.

Sau đây là ý kiến của người bệnh đau dạ dày sau khi sử dụng Bình Vị Nam Phương

Cô Tiện 0169.2535.211 - 56 tuổi ở – Nghĩa Hưng – Nam Định Bị đau dày hơn 10 năm nay do Viêm loét bờ cong nhỏ dạ dày: . “ Tôi đã uống rất nhiều các loại thuốc kháng sinh, dạ dày Nhím, rồi đến mật ong và nghệ nhưng bệnh đều quay trở lại. Từ khi biết đến sản phẩm Bình vị Nam Phương tôi uống 1 hộp đã thấy êm, không còn đau, nóng rát. Tôi uống tất cả đến nay là đến hộp thứ 4. Hơn 1 năm nay bệnh đã không còn thấy đau, hay khó chịu dạ dày. Ăn uống dễ chịu hơn rất nhiều, tôi còn ăn được cả chuối tiêu mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ đến”.

Chú Hoan – 61 Tuổi – Đống Đa – Hà Nội: - Cán bộ ga đường Sắt Giáp Bát nay đã về hưu, bị viêm loét dạ dày từ năm 1992. “ Trong suốt 24 năm nay chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng như bây giờ. Từ khi uống Bình vị Nam phương sau 3 hộp cảm giác trong người sảng khoái, không còn cảm giác nóng, trào ngược, đầy hơi lên cổ đã hết hẳn. Bác sĩ có nói tôi vết loét có thể liền, nhưng viêm thì khó có thể hết với tuổi bác. Nhưng vừa qua tôi có đi soi lại, thì viêm cũng không còn. Tôi thực sự rất mừng” .

