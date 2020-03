Virus SARS-CoV-2 có thể đã âm thầm tồn tại ở người từ hàng thập kỷ

Chủng virus Corona gây dịch Covid-19 có thể đã âm thầm lây nhiễm ở người suốt nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ cho đến khi bất ngờ bùng phát thành đại dịch toàn cầu.

Theo SCMP, các nhà nghiên cứu từ Mỹ, Anh, Úc công bố nghiên cứu dựa trên các thông tin tổng hợp về Covid-19 trên khắp thế giới.

Nhóm nghiên cứu nhận định SARS-CoV-2 có thể đã lây nhiễm từ động vật sang người rất lâu trước khi các nhà khoa học phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Kết quả bùng phát dịch bệnh có thể là do SARS-CoV-2 đột biến từ những ổ dịch nhỏ, lặp đi lặp lại ở người.

Nghiên cứu được công bố tên tạp chí Nature Medicine vào ngày 17.3. Nghiên cứu do Kristian Andersen từ Viện nghiên cứu Scripps ở California, Andrew Rambaut từ Đại học Edinburgh ở Scotland, Ian Lipkin từ Đại học Columbia ở New York, Edward Holmes từ Đại học Sydney và Robert Garry từ Đại học Tulane ở New Orleans, thực hiện.

Tiến sĩ Francis Collins, giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, nhận định: “Nghiên cứu chỉ ra khả năng virus không ngừng biến đổi sau nhiều năm, đạt đến mức nguy hiểm, đe dọa tính mạng con người”, Collins nói.

Đây được coi là hướng nghiên cứu mới vì từ trước đến nay, các nhà khoa học chỉ tập trung vào giả thuyết SARS-CoV-2 lây truyền từ vật trung gian như dơi hoặc tê tê sang người.

Nghiên cứu mới đặt giả thuyết SARS-CoV-2 đã tồn tại ở người từ trước đây rất lâu.

Vấn đề nằm ở chỗ SARS-CoV-2 có gene đột biến chưa từng thấy ở các chủng virus Cororna khác. Cả hai chủng virus Corona tồn tại trong cơ thể dơi và tê tê có những khác biệt nhất định với SARS-CoV-2.

Đột biến của SARS-CoV-2 nằm ở chỗ virus này có thể liên kết với enzyme trong cơ thể người, từ đó tạo sự kết hợp giữa lớp vỏ virus và màng tế bào người.

Những virus có khả năng tương tự như HIV và Ebola đều cực kỳ nguy hiểm. Nhóm nghiên cứu tin rằng virus có đột biến trên một cách tự nhiên khi lây nhiễm âm thầm trên người.

“Sự thích nghi và đột biến của virus là điều kiện cần thiết để đại dịch bùng phát như hiện nay”, nhóm nghiên cứu cho biết.

Nhóm nghiên cứu nói ngay cả máy tính mạnh mẽ nhất cũng không tạo ra được mô hình lây nhiễm một cách hiệu quả và thuần thục như SARS-CoV-2.

Nhóm nghiên cứu một lần nữa củng cố giả thuyết rằng SARS-CoV-2 không có nguồn gốc nhân tạo. “Virus Corona nhân tạo không bao giờ có đột biến theo hướng này”, các nhà nghiên cứu nói.

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học phương Tây củng cố nhận định của một số chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc.

Chuyên gia Chung Nam Sơn từng nhắc đến việc SARS-CoV-2 không có nguồn gốc từ chợ hải sản ở Vũ Hán. “Virus bùng phát ở Vũ Hán không có nghĩa là nó có nguồn gốc tại đây”, ông Chung nói.

Các bác sĩ ở Trung Quốc, Anh, Italia từng nhắc đến khả năng có một loại virus gây viêm phổi đã xuất hiện từ trước SARS-CoV-2 nhiều tháng, thậm chí cả năm.

Virus khi đó chưa được chú ý đến vì không lây nhiễm nhanh và nguy hiểm như SARS-CoV-2. Tìm hiểu lại các tình trạng bệnh lý ở các bệnh nhân này có thể hé lộ nguồn gốc của SARS-CoV-2, một bác sĩ Trung Quốc giấu tên nói.

