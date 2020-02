Virus Corona bùng phát ở Trung Quốc, virus khác khiến 56 người chết ở Đài Loan

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 16:45 PM (GMT+7)

Cúm mùa đang tạo ra mối đe dọa lớn hơn ở Đài Loan so với dịch bệnh do virus Corona gây ra ở Trung Quốc đại lục.

Dân Đài Loan mua khẩu trang trước nỗi lo virus Corona.

Cúm mùa đang tạo ra mối đe dọa lớn hơn ở Đài Loan so với dịch bệnh do virus Corona gây ra ở Trung Quốc đại lục.Theo SCMP, Đài Loan ghi nhận 56 người chết do suy hô hấp liên quan đến virus H1N1 trong 3 tháng qua, số liệu chính thức từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của hòn đảo nói.

CDC không còn công bố số người chết vì virus H1N1 trong tuần trước nhưng truyền thông địa phương nói tuần trước ghi nhận 13 người chết. Hiện chỉ có 10 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận ở Đài Loan, tất cả đều từng đến thành phố Vũ Hán và không ghi nhận người chết.

Theo truyền thông Đài Loan, 13 người chết mới nhất ở độ tuổi từ 47-97, bao gồm một cụ bà 80 tuổi, bị sốt từ cuối năm 2019. Cụ bà tử vong vì viêm phổi và suy hô hấp ở bệnh viện.

Một bác sĩ của CDC, Lin Yung-ching nói cụ bà đã được tiêm vaccine cúm trước khi nhiễm cúm H1N1. Các bệnh nhân còn lại tử vong vì những biến chứng do viêm phổi và suy hô hấp. Những người này không tiêm vaccine định kỳ.

Giới chức Đài Loan nói virus cúm H1N1 đã xuất hiện từ đầu mùa cúm, trong vòng 3 tháng qua. “Trong mùa đông năm nay, có 771 trường hợp nhiễm cúm và trong đó có 56 người chết”, phát ngôn viên của CDC nói.

Trong số các trường hợp nghiêm trọng có 41% người trên 65 tuổi; 32% trong độ tuổi 50-64. 98% số bệnh nhân không tiêm vắc xin cúm và gần 80% có các bệnh mãn tính.

Phát ngôn viên của CDC kêu gọi người dân đảo Đài Loan tiêm vaccine cúm định kỳ để tự bảo vệ bản thân. CDC đã mở chiến dịch tiêm vaccine ngừa cúm từ ngày 15.11, với các chương trình tiêm vaccine miễn phí cho học sinh từ tiểu học-trung học phổ thông, nhân viên y tế và công dân.

