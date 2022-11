Vincent Gigante: Trùm băng đảng mafia khét tiếng "giả điên" suốt 30 năm để tránh ngồi tù

Dưới sự lãnh đạo của Gigante, Genovese đã trở thành băng đảng mafia lớn nhất nước Mỹ. Gigante mở rộng hoạt động của băng đảng trong tất cả các lĩnh vực, từ cho vay nặng lãi, cá cược đến tống tiền và gian lận cho các hợp đồng cơ sở hạ tầng của thành phố New York. Đế chế của băng đảng Genovese được cho là đã thu về 100 triệu USD mỗi năm vào thời kỳ đỉnh cao.

Kể từ khi nắm quyền cao nhất, Gigante đã thiết lập các giao thức bảo mật nội bộ nghiêm ngặt. Không ai được nhắc tên ông ta, thay vào đó họ phải chạm vào cằm hoặc dùng tay tạo thành chữ "C" nếu họ cần giới thiệu đến ông.

Vincent Gigante mặc áo choàng tắm, giả làm người tâm thân đi lại trên đường phố để "qua mắt" lực lượng chức năng. Ảnh: Library of Congress

Năm 1969, Gigante tiếp tục bị truy tố ở New Jersey vì một âm mưu hối lộ. Khi ấy, Gigante đã nắm giữ chức vụ quan trọng trong băng đảng Genovese. Với vị trí này, Gigante biết rằng mình sẽ bị xét xử nặng hơn nên đã bắt đầu giả bệnh để tránh né pháp luật.

Ông trum Frank Costello (trái) và Vito Genovese. Ảnh: Library of Congress

Vito Genovese trên thực tế không phải người sáng lập băng đảng mafia Genoves. Băng đảng này được thành lập vào năm 1930 bởi Charles “Lucky” Luciano. Khi ấy, Luciano coi Genoves là một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất. Thế nhưng vào những năm 1940, vận may của Luciano tại đất Mỹ đã "cạn kiệt", ông ta bị trục xuất về Italy. Trước khi rời đi, Luciano đã bổ nhiệm Frank Costello làm ông trùm mới của Genovese bất chấp sự thất vọng của Vito Genovese.

Hình ảnh Vincent Gigante năm 1957. Ảnh: Library of Congress

Tuy nhiên, Vincent Gigante bắt đầu con đường tội phạm từ rất sớm, ông ta bỏ học vào năm 16 tuổi và trở thành võ sĩ quyền anh. Lấy biệt danh "The Chin", Gigante đã giành chiến thắng 21 trên tổng số 25 trận thi đấu trong sự nghiệp võ sĩ ngắn ngủi của mình. Những trận đấu bên ngoài võ đài sau đó đã nhanh chóng trở thành công việc mới của Gigante.

Vincent Gigante sinh năm 1928 tại New York, là 1 trong 5 người con trai của Salvatore và Yolanda Gigante, những người nhập cư thế hệ đầu tiên từ thành phố Naples (Italy) vào Mỹ. Cả bố và mẹ của Gigante đều là những người lao động thật thà.

Chia sẻ

Theo Minh Hạnh (All That Is Interesting) (Người đưa tin)