Vị Tổng thống Mỹ cầm kéo gắp than đuổi đánh Bộ trưởng ngay trong Nhà Trắng

Tổng thống James Monroe trong một cuộc họp tại nội các (ảnh: CNN)

James Monroe (1758 – 1831) là một trong những “khai quốc công thần” của nước Mỹ. Ông đóng vai trò lớn trong cuộc cách mạng từ năm 1775 - 1783 của Mỹ nhằm lật đổ ách cai trị của đế quốc Anh. Dưới thời Tổng thống James Madison, James Monroe giữ chức Bộ trưởng Chiến tranh, sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao, theo History.

Năm 1776, James Monroe bỏ học đại học và tham gia vào quân đội lục địa do George Washington (Tổng thống đầu tiên của Mỹ) lãnh đạo. Năm 1776, Monroe chỉ huy hơn 700 lính bộ binh bang Virginia tham gia các trận đánh ở New York, New Jersey và giành thắng lợi. Ông cũng bị thương nặng sau chiến dịch này nhưng may mắn không mất mạng.

Ngay sau khi bình phục, James Monroe yêu cầu trở lại chiến trường và tiếp tục lập công. Ông được George Washington, khi đó là chỉ huy quân lục địa, khen ngợi vì lòng dũng cảm.

Năm 1816, James Monroe tranh cử chức tổng thống Mỹ. Khả năng lãnh đạo thời chiến của James Monroe được đánh giá cao và ông dễ dàng đắc cử. Trước đó, dưới thời Tổng thống Mỹ James Madison, quân đội Mỹ đã bị Anh đánh bại năm 1814, dẫn đến việc Nhà Trắng bị đốt phá, theo USA Today.

James Monroe lãnh đạo nước Mỹ 2 nhiệm kỳ (8 năm). Những năm James Monroe nắm quyền tổng thống được lịch sử Mỹ gọi là “thời kỳ vui sướng”. Ông có công lớn trong việc ký kết các hiệp ước an ninh với Anh và Nga, bảo đảm Mỹ có thời gian khôi phục kinh tế sau giai đoạn bất ổn. James Monroe cũng giúp Mỹ thuận lợi mua lại bang Florida từ Tây Ban Nha.

Sự lãnh đạo của James Monroe được nhiều người tôn trọng, nhưng đôi khi cũng có người muốn “thách thức” ông.

Vào một ngày “xấu trời” của năm 1824, William Crawford – Bộ trưởng Tài chính Mỹ – mang đến cho James Monroe một chồng hồ sơ khuyến nghị bổ nhiệm quan chức chính phủ. Tất cả đều bị Monroe từ chối. Tức giận, Crawford yêu cầu “sếp” của mình cho biết ông muốn bổ nhiệm những ai, theo Dead Presidents.

“Thưa ngài, đó không phải phận sự của ngài”, Tổng thống Mỹ nói.

Trong cơn tam bành, Crawford lao vào ẩu đả với Tổng thống Monroe bằng bằng cây ba toong của mình.

“Lão già vô lại chết tiệt”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ hét lên.

Ông James Monroe (bên phải) từng ẩu đả với Bộ trưởng Tài chính Mỹ William Crawford (bên trái) (ảnh: History)

Ông Crawford dường như quên mất người đứng trước mặt mình là một cựu chiến binh và có lẽ “chẳng ngán” đối thủ nào. Tổng thống Monroe, khi đó 67 tuổi, chạy tới lò sưởi, cầm một chiếc kéo gắp than bằng sắt và đuổi đánh Bộ trưởng Tài chính kém mình 15 tuổi khỏi Nhà Trắng.

Phải biết rằng ông Crawford không phải “tay vừa”. Năm 1802, ông Crawford từng khiến một đối thủ của mình mất mạng trong một trận chiến tay đôi (thời bấy giờ, luật pháp Mỹ cho phép quyết đấu sinh tử một cách công bằng), theo Georgiaencyclopedia.

Sau khi bị Tổng thống Monroe dạy cho một bài học, ông Crawford đã xin lỗi và quan hệ giữa 2 người sau đó trở lại bình thường.

Một lần khác, Tổng thống James Monroe cũng tự gây nguy hiểm cho mình khi xen vào trận đấu kiếm giữa các quan chức nước ngoài, theo Live Journal.

Do lời qua tiếng lại trong một bữa tiệc tối tại Nhà Trắng, công sứ Pháp Serurier và công sứ Anh Charles Vaughan đã tuốt kiếm ra và quyết đấu. Hai vị này có thể đã gây hại cho nhau nếu Tổng thống Mỹ Monroe không tự rút kiếm và chen vào giữa cuộc đấu.

Ngày nay, người ta không khỏi “toát mồ hôi” khi nghĩ về việc những quan chức nước ngoài dễ nổi nóng được phép mang kiếm khi dùng bữa với Tổng thống Mỹ.

