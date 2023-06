Vệ binh Quốc gia Nga có thể được cấp xe tăng, vũ khí hạng nặng

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga hiện chỉ được vũ trang hạng nhẹ với xe bọc thép.

"Đây là vấn đề cấp bách. Chúng tôi không có xe tăng hay các vũ khí hạng nặng khác. Các vũ khí này sẽ được bổ sung cho các đơn vị của chúng tôi", Giám đốc Vệ binh Quốc gia Nga, Viktor Zolotov ngày 27/6 cho biết.

Ông Zolotov nói thêm rằng, thời điểm Vệ binh Quốc gia nhận xe tăng sẽ còn tùy thuộc vào vấn đề kinh phí. Vấn đề bổ sung vũ khí cho lực lượngđã được trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Zolotov cho biết.

Ông Zolotov cũng nhấn mạnh rằng Vệ binh Quốc gia Nga có các đơn vị pháo binh và sở hữu trực thăng tấn công, nhưng lực lượng trên bộ sở hữu khí tài khiêm tốn và không có vũ khí tầm xa.

Vệ binh Quốc gia Nga hay còn gọi là "Rosgvardiya" được thành lập năm 2016 nhằm đảm bảo an ninh trong nước, tham gia chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, lực lượng cũng tham gia bảo đảm an ninh tại các thành phố và khu vực do Nga kiểm soát sau giao tranh.

Ông Zolotov đưa ra bình luận sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ thu giữ các trang thiết bị vũ khí hạng nặng của lực lượng đánh thuê Wagner, bao gồm xe tăng.

Khi Wagner gây ra cuộc nổi loạn vào cuối tuần qua, Vệ binh Quốc gia Nga đã huy động lực lượng tăng cường bảo vệ thủ đô Moscow và các khu vực trọng yếu. Nếu lực lượng của chúng tôi bị phân tán, Wagner sẽ dễ dàng vượt qua", ông Zolotov nói.

Giám đốc Vệ binh Quốc gia Nga từng là vệ sĩ của ông Putin. Ông Zolotov cũng nói rằng, cuộc nổi loạn có thể do phương Tây khởi xướng.

"Mọi thứ đều được lên kế hoạch ở phương Tây. Tôi không loại trừ khả năng có sự tham gia của các đặc vụ tình báo phương Tây", ông Zolotov nói.

