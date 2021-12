Ukraine đưa UAV trứ danh không kích phe ly khai, bị Nga giáng đòn gây tổn thất lớn?

Thứ Ba, ngày 28/12/2021 11:00 AM (GMT+7)

Nga được cho là đã đưa các hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ tới khu vực biên giới giáp Ukraine ở miền đông, khiến Ukraine hứng chịu tổn thất đáng kể đối với các máy bay không người lái vũ trang.

Các UAV Bayraktar TB2 được Ukraine mua của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tin do truyền thông Nga và Trung Quốc tiết lộ, một UAV Bayraktar TB2 của quân đội Ukraine bị rơi ở miền đông, chiếc còn lại may mắn quay đầu trở về căn cứ trong tình trạng bị hư hại do các thiết bị gây nhiễu điện tử của Nga.

Bayraktar TB2 là mẫu UAV trứ danh do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, có thể hoạt động liên tục trong 27 giờ, được thiết kế với 4 giá treo vũ khí, có thể gắn các tên lửa hoặc bom dẫn đường bằng laser.

Mẫu UAV này đã chứng minh năng lực chiến đấu trong cuộc chiến Armenia-Azerbaijan vào năm ngoái. Tháng 10.2021, Ukraine thông báo lần đầu tung các UAV Bayraktar TB2 vào chiến trường chống phe ly khai thân Nga ở miền đông.

Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Theo nguồn tin, quân đội Nga đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Triton M1 để vô hiệu hóa UAV Bayraktar TB2. Đây là thiết bị tác chiến điện tử tối tân nhất của Nga hiện nay, phục vụ nhiều mục đích khác nhau, bao gồm gây nhiễu tín hiệu liên lạc và gây nhiễu UAV.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về các tổn thất đối với UAV Bayraktar TB2. Ukraine đã tiếp nhận 12 chiếc theo đợt đặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ và đã đặt thêm 48 chiếc.

Theo truyền thông Nga, UAV Bayraktar TB2 đặt ra thách thức mới trong môi trường tác chiến hiện đại. Nhưng chúng không phải là vũ khí “bất khả xâm phạm”.

Xác UAV Bayraktar TB2.

Bayraktar TB2 không có kết nối vệ tinh, phụ thuộc vào liên lạc radio về sở chỉ huy, tầm hoạt động giới hạn 150km. Các hệ thống gây nhiễu điện tử tầm xa hoàn toàn vô hiệu hóa được mẫu UAV này.

Các chuyên gia quân sự Nga nhận định, UAV Bayraktar TB2 chỉ có thể “bắt nạt” các quốc gia có hệ thống phòng không hạn chế. Đối với quân đội Nga rất mạnh về năng lực tác chiến điện tử, mẫu UAV này sẽ không thể gây khó dễ.

Theo trang mạng Nga Avia-pro, Nga đã chứng minh năng lực sử dụng vũ khí tác chiến điện tử để chống lại tất cả các máy bay không người lái hiện có trên thế giới. Nga cũng là nước đi đầu trong việc phát triển các hệ thống tác chiến điện tử, điều mà Mỹ cũng phải công nhận.

