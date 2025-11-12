“Chúng ta đang mất Pokrovsk”, ông Oleksiy Goncharenko, nghị sĩ Ukraine, đăng tải trên Telegram sáng 11/11 (giờ địa phương).

Ông Goncharenko cho biết “quân Nga đã đột nhập vào thành phố”, kèm theo một đoạn video chưa xác thực, được cho là cảnh lực lượng Nga di chuyển dưới làn sương mù, sử dụng nhiều loại phương tiện lạ như mô tô, xe địa hình và ô tô dân dụng.

Cùng ngày, Tổng thống ông Volodymyr Zelensky cho biết tình hình quân sự tại Pokrovsk hiện vẫn “rất khó khăn”, một phần do thời tiết xấu đang tạo điều kiện thuận lợi cho phía Nga.

Chia sẻ bản cập nhật từ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi, ông Zelensky nói rằng trọng tâm hiện nay của Kiev là “hướng Pokrovsk và khu vực Zaporizhzhia, nơi lực lượng Nga đang gia tăng quy mô và cường độ tấn công”.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine đang gặp nhiều trở ngại ở Pokrovsk, “một phần vì điều kiện thời tiết đang giúp các cuộc tấn công của đối phương thuận lợi hơn”.

Những thông tin này xuất hiện sau nhiều ngày Nga tuyên bố quân của họ đang tiến sâu vào trung tâm Pokrovsk theo hướng gọng kìm, bao vây lực lượng Ukraine bên trong. Nga cũng nói tuyến phòng thủ của Kiev “đã sụp đổ”.

Phía Ukraine nhiều lần phủ nhận các tuyên bố này, nói rằng giao tranh tại Pokrovsk “rất khốc liệt” nhưng “chưa kết thúc”.

Tuy vậy, đoạn video mà nghị sĩ Ukraine chia sẻ càng củng cố cho thông tin Pokrovsk - trung tâm hậu cần và đường sắt trọng yếu ở đông nam Ukraine - đang bên bờ vực thất thủ.