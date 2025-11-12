Lưu bài viết thành công
Sau hơn một năm bị bao vây, Pokrovsk – trung tâm hậu cần quan trọng ở miền đông Ukraine – đang là nơi giao tranh ác liệt nhất trên toàn tuyến. Giới chức Ukraine thừa nhận tình hình “rất khó khăn”, trong khi phía Nga tuyên bố đã tiến sâu vào trung tâm thành phố.
“Chúng ta đang mất Pokrovsk”, ông Oleksiy Goncharenko, nghị sĩ Ukraine, đăng tải trên Telegram sáng 11/11 (giờ địa phương).
Ông Goncharenko cho biết “quân Nga đã đột nhập vào thành phố”, kèm theo một đoạn video chưa xác thực, được cho là cảnh lực lượng Nga di chuyển dưới làn sương mù, sử dụng nhiều loại phương tiện lạ như mô tô, xe địa hình và ô tô dân dụng.
Cùng ngày, Tổng thống ông Volodymyr Zelensky cho biết tình hình quân sự tại Pokrovsk hiện vẫn “rất khó khăn”, một phần do thời tiết xấu đang tạo điều kiện thuận lợi cho phía Nga.
Chia sẻ bản cập nhật từ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi, ông Zelensky nói rằng trọng tâm hiện nay của Kiev là “hướng Pokrovsk và khu vực Zaporizhzhia, nơi lực lượng Nga đang gia tăng quy mô và cường độ tấn công”.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine đang gặp nhiều trở ngại ở Pokrovsk, “một phần vì điều kiện thời tiết đang giúp các cuộc tấn công của đối phương thuận lợi hơn”.
Những thông tin này xuất hiện sau nhiều ngày Nga tuyên bố quân của họ đang tiến sâu vào trung tâm Pokrovsk theo hướng gọng kìm, bao vây lực lượng Ukraine bên trong. Nga cũng nói tuyến phòng thủ của Kiev “đã sụp đổ”.
Phía Ukraine nhiều lần phủ nhận các tuyên bố này, nói rằng giao tranh tại Pokrovsk “rất khốc liệt” nhưng “chưa kết thúc”.
Tuy vậy, đoạn video mà nghị sĩ Ukraine chia sẻ càng củng cố cho thông tin Pokrovsk - trung tâm hậu cần và đường sắt trọng yếu ở đông nam Ukraine - đang bên bờ vực thất thủ.
Thành phố bị vây hãm hơn một năm
Binh sĩ Nga bắn về phía các vị trí của Ukraine ở thành phố Pokrovsk. Ảnh: Sputnik
Theo Telegraph, Pokrovsk đã bị bao vây hơn một năm qua và phải hứng chịu phần lớn các đợt tấn công của Nga ở miền đông Ukraine. Hiện gần 1/3 trong tổng số các trận đánh dọc 1.000 km chiến tuyến diễn ra quanh khu vực này.
Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở từng căn nhà trong những tòa chung cư bị thiêu rụi của Pokrovsk, nơi chỉ còn vài trăm dân cư sinh sống trong một thành phố từng có 60.000 người.
Quân đội Ukraine ngày 11/11 cho biết, khoảng 300 binh sĩ Nga đã vào bên trong Pokrovsk, và Moscow đang tăng cường tấn công nhờ lợi thế sương mù dày đặc.
“Theo kế hoạch của đối phương, mục tiêu là chiếm khu vực phía bắc Pokrovsk rồi tìm cách bao vây toàn bộ thành phố”, lực lượng Dù số 7 của Ukraine viết trên mạng xã hội.
Nếu Pokrovsk thất thủ
Theo Telegraph, nếu Pokrovsk thất thủ, đây sẽ là chiến thắng lớn nhất của các lực lượng Nga tại Ukraine trong hơn hai năm qua, giúp Moscow mở rộng kiểm soát về phía bắc và phía tây, đe dọa chuỗi “thành phố pháo đài” - tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine ở vùng Donbass.
Về mặt tinh thần, việc mất Pokrovsk sẽ là đòn giáng mạnh vào tâm lý của Ukraine, đồng thời có thể củng cố tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow đang chiếm ưu thế, và việc phương Tây tiếp tục gửi vũ khí cho Kiev là vô ích.
Pokrovsk có thể trở thành thành phố lớn nhất thất thủ sau Bakhmut, nơi Nga kiểm soát được vào tháng 5/2023 sau 9 tháng giao tranh khốc liệt.
Cũng như ở Bakhmut, Nga đã liên tục tung các đợt tấn công bộ binh để giành từng đoạn nhỏ như hầm trú ẩn hay dải cây.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, cảnh báo ngày 10/11 rằng Nga đã tập trung khoảng 150.000 binh sĩ, bao gồm các đơn vị cơ giới, để chuẩn bị cho một đợt tấn công quyết định nhằm kiểm soát Pokrovsk.
Ông Syrskyi nói quân Ukraine đang tận dụng các khu vực đô thị để làm chậm bước tiến của đối phương, đồng thời chống lại các nhóm biệt kích Nga.
“Giao tranh vẫn diễn ra liên tục. Đối phương liên tục cơ động nhanh", ông nói với tờ New York Post, đồng thời bác bỏ nhận định rằng “Nga sắp hoàn tất chiến dịch” ở đây.
Bản đồ chiến sự cho thấy gì?
Theo bản đồ chiến sự của nhóm DeepState (có liên hệ với quân đội Ukraine), Pokrovsk hiện gần như bị bao vây, chỉ còn một hành lang hẹp để vận chuyển tiếp tế và tăng viện.
Lực lượng Nga được cho là đã mở hai hành lang nhỏ tiến vào trung tâm từ hướng nam và tây (số 1 trong ảnh), trong khi phần còn lại của thành phố nằm trong vùng “xám”, tức là khu vực tranh chấp.
Theo Telegraph, các trận đánh dữ dội nhất diễn ra ở khu phía bắc và khu công nghiệp, nơi hỏa lực Nga tập trung mạnh nhất.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ) cho rằng quân Ukraine đang “gặp khó khăn” nhưng vẫn giữ được một số khu vực ở phía bắc và tiến hành phản công ở trung tâm cùng vùng ngoại ô phía tây, tạm thời làm chậm bước tiến của Nga (số 2 trong ảnh).
Nguy cơ của quân Ukraine ở Pokrovsk
Hiện có nhiều lời kêu gọi Ukraine rút quân khỏi Pokrovsk, nhằm tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ khi chần chừ khiến tổn thất tăng cao. Ảnh: AFP
Theo lời các binh sĩ Ukraine, quân Nga bên trong Pokrovsk hiện đã đông hơn lực lượng phòng thủ Ukraine.
Nhiều tuần qua, Moscow liên tục điều các nhóm nhỏ, chỉ từ 2 đến 3 người, thâm nhập qua các vị trí phòng thủ mỏng của Ukraine. Khi vào được thành phố, họ có thể gây rối hoặc ẩn náu chờ quân tiếp viện, dần dần gia tăng lực lượng.
Chuyên gia quân sự Ukraine ông Ivan Stupak, cựu sĩ quan an ninh quốc gia, nhận định: “Ukraine đang từ từ nhưng chắc chắn mất Pokrovsk. Vòng vây của Nga chưa khép kín, nhưng tuyến tiếp tế của Ukraine gần như bị cắt đứt”.
“Cổ chai còn lại chỉ rộng khoảng 5 km”, ông nói với The Telegraph, nhắc đến con đường hẹp mà Kiev phải dựa vào để đưa quân và tiếp tế cho Pokrovsk.
Hiện có nhiều lời kêu gọi Ukraine rút quân khỏi Pokrovsk, nhằm tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ khi chần chừ khiến tổn thất tăng cao.
Ông Stupak cho rằng đã đến lúc Ukraine nên rút lui chiến thuật để bảo toàn lực lượng: “Điều quan trọng là hoạt động quân sự không bị chi phối bởi yếu tố chính trị".
Tình hình quanh Pokrovsk và Kupiansk
Ngay phía đông Pokrovsk là thị trấn Myrnohrad, hiện cũng bị quân Nga bao vây gần như toàn diện. Cả Nga và Ukraine ngày 10/11 đều đưa ra các thông tin mâu thuẫn về giao tranh tại đây.
“Các đơn vị Ukraine vẫn vững vàng giữ vị trí và triệt hạ đối phương trên các hướng tiếp cận thị trấn”, quân đội Ukraine cho biết. “Hoạt động tiếp tế gặp khó khăn, nhưng vẫn được duy trì”.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chiếm được hai quận của Myrnohrad.
Nếu Ukraine buộc phải rút khỏi Pokrovsk, họ có thể cũng sẽ phải rời Myrnohrad, khiến tuyến phòng thủ ở khu vực trọng yếu này bị tổn thất nặng.
Cùng lúc đó, ở phía bắc, Nga ngày 11/11 tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của Kupiansk - một thành trì quan trọng đã bị tấn công suốt hai năm qua. Phía Ukraine chưa xác nhận thông tin này.
