Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO

Thứ Sáu, ngày 30/09/2022 22:08 PM (GMT+7)

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, nước này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Ukraine Zelensky công bố đơn xin gia nhập NATO (ảnh: Guardian)

Phát biểu ngay sau khi Tổng thống Nga Putin ký kết thỏa thuận sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine, ông Zelensky cho biết, Kiev đã thực hiện “một bước đi quan trọng” bằng cách nộp đơn xin gia nhập NATO.

“Đây là quyết định liên quan đến an ninh và tự do của Ukraine”, Guardian dẫn lời ông Zelensky.

Giải thích cho quyết định bất ngờ của Ukraine, ông Zelensky cho hay, Kiev cần đối phó với mối đe dọa và việc Nga muốn mở rộng vùng kiểm soát ở Ukraine. Trong bài phát biểu, ông Zelensky thề sẽ “giải phóng toàn bộ Ukraine”.

“Chúng tôi đã thể hiện năng lực của mình phù hợp với tiêu chuẩn của liên minh”, ông Zelensky nói và nhấn mạnh rằng, Ukraine sẽ gia nhập NATO theo thủ tục "cấp tốc".

Trước đó, hồi tháng 3, ông Zelensky từng nói Ukraine cần chấp nhận thực tế rằng NATO sẽ không kết nạp nước này.

“Ukraine không phải quốc gia thành viên NATO. Chúng ta hiểu điều đó. Suốt nhiều năm qua, chúng ta luôn nghe rằng những cánh cửa rộng mở, nhưng cũng phải hiểu rằng Ukraine không thể gia nhập liên minh. Đó là thực tế và cần được chấp nhận”, ông Zelensky nói trong cuộc họp trực tuyến với giới chức quân đội hôm 15/3.

Quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO của ông Zelensky được cho là kết quả của cuộc họp Hội đồng An ninh Ukraine hôm 30/9. Trước đó, ông Zelensky đã tiết lộ rằng đây là một cuộc họp đặc biệt quan trọng.

“Các thành viên của Hội đồng An ninh đã thảo luận nhằm tìm cách đối phó việc Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine và nguy cơ xung đột leo thang. Giới chức cũng thảo luận về biện pháp giúp Ukraine có được bảo đảm an ninh tập thể và không gian an ninh châu Âu – Đại Tây Dương”, Văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ sau khi cuộc họp của Hội đồng An ninh Ukraine kết thúc.

