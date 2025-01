Vụ máy bay gặp nạn khiến 179 thiệt mạng: Tiết lộ thứ tìm thấy trong cả 2 động cơ

Máy bay đáp xuống sông Hudson (ảnh: Conversation) “Phép lạ” trên sông Hudson Vào ngày 15/1/2009, chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu 1549 của hãng US Airways khởi hành từ New York đến thành phố Charlotte, bang North Carolina (Mỹ). Trên máy bay có 150 người. Khoảng 100 giây sau khi cất cánh, máy bay va phải một đàn chim di trú và hỏng cả 2 động cơ. Lúc này, chiếc Airbus A320 đang ở độ cao hơn 900 mét. Trước tình thế nguy hiểm, cơ trưởng Chesley Sully Sullenberger đã cho máy bay hạ cánh bằng bụng trên dòng sông Hudson. Cú hạ cánh hoàn hảo khiến máy bay nổi trên sông, cánh máy bay không gãy và tất cả hành khách đều an toàn. Cú hạ cánh xuống cánh đồng ngô (ảnh: Vesti.ru) Hạ cánh xuống cánh đồng ngô Ngày 15/8/2019, chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Ural Airlines (Nga) khởi hành từ sân bay Zhukovsky (Moscow) đến thành phố Simferopol (bán đảo Crimea) bị hỏng nặng cả 2 động cơ vì đâm trúng một đàn hải âu. Trên máy bay khi đó có 226 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Cơ trưởng Yusupov đã cho máy bay hạ cánh bằng bụng xuống một cánh đồng ngô. Hành động quyết đoán của Yusupov cứu sống 233 mạng người và ông được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Nga”.