Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden giảm kỷ lục vì Afghanistan

Thứ Tư, ngày 18/08/2021 13:00 PM (GMT+7)

TPO - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden giảm 7% và xuống mức thấp nhất từ khi ông lên nắm quyền, trong bối cảnh chính phủ Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn vừa sụp đổ cuối tuần qua và cảnh tượng hỗn loạn xảy ra khi hàng ngàn người Afghanistan tìm cách chạy thoát thân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện ngày 16/8, có 46% người Mỹ trưởng thành ủng hộ cách điều hành của ông Biden, mức thấp nhất từng được ghi nhận trong các thuộc thăm dò theo tuần kể từ khi ông Biden lên nắm quyền vào tháng 1 năm nay.

Tỷ lệ ủng hộ ông vào cuối tuần trước vẫn là 53%.

Sự sụt giảm đó diễn ra khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan, xoá sạch kết quả 2 thập kỷ hiện diện quân sự của Mỹ, tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ USD và hàng ngàn mạng sống.

Tuy nhiên, đa số cử tri của cả đảng Dân chủ và Cộng hoà nói rằng hỗn loạn đó cho thấy Mỹ nên rút đi.

Một cuộc khảo sát khác do Ipsos thực hiện đầu tuần này cho thấy chưa đến một nửa người Mỹ thích cách ông Biden thực hiện những nỗ lực ngoại giao và quân sự ở Afghanistan trong năm nay. Tháng trước, ông Biden khen ngợi lực lượng an ninh Afghanistan “được trang bị tốt như bất kỳ lực lượng nào trên thế giới”. Kết quả là tỷ lệ ủng hộ cách ông xử lý vấn đề này xuống mức thấp nhất so với 3 tổng thống tiền nhiệm từng xử lý cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ.

Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục sơ tán nhân viên ngoại giao và thường dân, sau khi sân bay Kabul náo loạn vì nhiều người chạy xuống đường băng và đu bám máy bay.

Người Mỹ bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau khi Taliban kiểm soát được cả nước.

Khảo sát của Ipsos cho thấy 75% người Mỹ ủng hộ quyết định đưa thêm binh lính đến các địa điểm quan trọng ở Afghanistan đến khi hoàn tất việc rút quân. Cùng tỷ lệ đó ủng hộ sơ tán những người Afghanistan từng giúp đỡ quân lính Mỹ.

