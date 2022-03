Trung Quốc nêu quan điểm về lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga

Thứ Ba, ngày 01/03/2022 10:10 AM (GMT+7)

Giao thương với Nga nên được tiếp tục và lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga sẽ không ảnh hưởng đến các quyền lợi chính đáng của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới dự lễ khai mạc Olympic Mùa đông ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 2.

“Trung Quốc không ủng hộ việc sử dụng lệnh trừng phạt để giải quyết vấn đề và phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có cơ sở trong luật pháp quốc tế”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Uông Văn Bân nói.

Trung Quốc đưa ra phản ứng sau khi Mỹ và các đồng minh ở châu Âu, châu Á áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Trả lời câu hỏi về lệnh cấm của SWIFT và việc các công ty Trung Quốc có tuân thủ hay không, ông Uông nói Trung Quốc và Nga “vẫn tiếp tục các hoạt động giao thương bình thường trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi”.

“Chúng tôi đề nghị phía Mỹ không làm suy yếu các quyền chính đáng và lợi ích của Trung Quốc khi giải quyết vấn đề Ukraine và quan hệ với Nga”, ông Uông nói.

Quan điểm nhất quán của Trung Quốc là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được tôn trọng, đồng thời bảo vệ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, ông Uông nói thêm.

“Trung Quốc luôn tin rằng an ninh của một quốc gia không thể được xây dựng trên cơ sở làm tổn hại đến an ninh của các quốc gia khác, chứ chưa nói đến việc làm tổn hại đến chủ quyền và an ninh của các quốc gia để theo đuổi sự thống trị tuyệt đối”, ông Uông cho biết.

“Trung Quốc ủng họ nỗ lực hạ nhiệt và tìm kiếm giải pháp chính trị”, ông Uông nói. “Trong vấn đề NATO mở rộng về phía đông, các yêu cầu an ninh hợp pháp của Nga cần được xem xét một cách nghiêm túc và đúng đắn”.

