Trung Quốc lo lắng vì thừa nhận về Trump của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 18:00 PM (GMT+7)

Điều TQ đang lo lắng là Ngoại trưởng tương lai của Joe Biden đã thừa nhận rằng Trump đã đúng khi thực hiện cách tiếp cận cứng rắn hơn với TQ.

Ngoại trưởng Mỹ tương lai Antony Blinken.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chính thức tuyên thệ nhậm chức vào thứ Tư vừa qua tại Washington. Trong bài phát biểu nhậm chức của Biden, tân Tổng thống Mỹ đã dành một đoạn lớn để kêu gọi người dân Mỹ chấm dứt chia rẽ và đoàn kết.

“Tôi sẽ là tổng thống của tất cả người Mỹ” – ông Joe Biden nói đồng thời liệt kê 5 thách thức lớn mà Mỹ phải đối mặt: "virus hoành hành, sự bất bình đẳng nhức nhối, nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống, khủng hoảng khí hậu, vai trò của Mỹ trên thế giới."

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, ông Joe Biden nói rất ít về các vấn đề quốc tế và không đề cập đến Trung Quốc trong toàn bộ bài phát biểu.

Trang báo của Trung Quốc cho rằng, đây là bài phát biểu khai mạc tập trung rõ ràng vào các vấn đề đối nội của Hoa Kỳ. Nhiều nhà phân tích cho rằng trọng tâm trong quá trình điều hành ban đầu của chính quyền Biden là các vấn đề trong nước mà ông liệt kê.

Joe Biden rõ ràng muốn ít nhất trở thành chiếc cầu nối một phần những chia rẽ trong xã hội Hoa Kỳ và khôi phục mức độ đoàn kết nhất định trong nước. Joe Biden đang yêu cầu Hoa Kỳ làm tốt những việc của mình để trẻ hóa đất nước.

Một bài xã luận của Hoàn Cầu báo xuất bản hôm 21/1 cho rằng, tầm nhìn của Joe Biden sát với thực tế của nước Mỹ hơn tiền nhiệm Donald Trump.

“Ông Joe Biden có lý trí hơn nhiều so với người tiền nhiệm Donald Trump, người cho rằng một số lượng lớn các vấn đề trong nước của Hoa Kỳ là do các yếu tố bên ngoài. Và một điểm rất quan trọng là: Trung Quốc có thể là đối tác với Mỹ trong việc chống lại COVID-19, giải quyết các vấn đề khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng. So với các chính sách đối đầu, hợp tác Trung - Mỹ rõ ràng có lợi hơn trong việc hiện thực hóa những tham vọng mới của Washington” – trang báo hàng đầu của Trung Quốc nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo tờ báo này, công việc của chính quyền Joe Biden chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Mỹ đang gặp nhiều khó khăn hơn 4 năm trước. Các nguồn tài nguyên sẵn có của Hoa Kỳ thậm chí còn ít hơn.

Và Dân chủ, chính đảng mà chính phủ mới của Hoa Kỳ đang dựa vào, chỉ có những lợi thế hạn chế trong Quốc hội. Ngoài ra, một phần khá lớn dư luận Hoa Kỳ đã coi ông Biden là một “tổng thống yếu kém”.

Trump, người đã từ chức, có thể duy trì một thế lực chính trị đáng kể. Báo Trung Quốc cho rằng, đảng Dân chủ không nên đánh giá thấp sự phản kháng mà chính quyền Biden đang phải đối mặt.

“Đoàn kết là một mong ước tốt đẹp và nó thường là lời kêu gọi của kẻ chiến thắng. Nhưng, thái độ của kẻ bại trận là một “tấm chắn” quyết định lượng nước mà một thùng có thể chứa được” – Thời báo Hoàn Cầu ví von.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ được tổ chức trong hai năm nữa. Dư luận gần như chắc chắn sẽ được chứng kiến ​​một đợt giao tranh chính trị khốc liệt khác. Xã hội Hoa Kỳ phải liên tục chuyển đổi giữa phân chia và thống nhất, do đó làm cho trạng thái cân bằng chính trị khó đạt được hơn nhiều.

Tuy nhiên, báo Hoàn Cầu khen rằng, Tổng thống Biden đã thể hiện sự can đảm của mình để đối mặt với vấn đề một cách thẳng thắn dù rất khó để đoàn kết nước Mỹ.

Ông Antony Blinken và ông Joe Biden.

Ông Joe Biden coi đó là mục tiêu quan trọng nhất mà Hoa Kỳ nên cố gắng đạt được ngay bây giờ. “Nếu cả Mỹ và Trung Quốc đều tập trung làm tốt mọi việc của mình và ngừng gây chiến với nhau, hai nước sẽ tiến về phía trước dựa trên những nền tảng hiện có. Từ đó, thế giới cũng sẽ hài hòa hơn rất nhiều” – phiên bản điện tử của Nhân Dân Nhật báo, Cơ quan phát ngôn của ĐCSTQ nhấn mạnh.

Tất nhiên, mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy. Sau 4 năm vận động của chính quyền Trump, nhận thức và thái độ của xã hội Mỹ đối với Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều.

Ý tưởng về một sự ngăn chặn cứng rắn đối với Trung Quốc đã rất phổ biến ở Mỹ. Dư luận Trung Quốc đã nhận thấy rằng đại diện của Đài Loan tại Mỹ, Hsiao Bi-khim, đã được mời đến dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Antony Blinken, Ngoại trưởng của ông Joe Biden, cho biết tại một cuộc điều trần hôm thứ Ba rằng ông Donald Trump "đã đúng khi thực hiện một cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc."

“Thời gian sẽ trả lời những thông điệp này có ý nghĩa gì trong giai đoạn chuyển tiếp” – Thời báo Hoàn Cầu bình luận.

“Một điều rất quan trọng. Trong suốt 4 năm qua, quan hệ Trung - Mỹ ngày càng xấu đi. Mọi xung đột đều do Washington gây ra. Bắc Kinh chỉ đơn thuần là đáp trả và đưa ra các biện pháp đáp trả.

Kết quả của các cuộc xung đột lặp đi lặp lại chứng minh ít nhất hai điều. Thứ nhất, Trung Quốc hoàn toàn là một bên bảo vệ, thay vì một bên khiêu khích, trong loạt xung đột với Mỹ.

Thứ hai, Trung Quốc hùng mạnh và Bắc Kinh không thể dễ dàng bị hạ gục hoặc bóp nghẹt bởi các chiến lược ngăn chặn và đàn áp của Mỹ. Chính sách Trung Quốc của Trump đã thất bại.

Điều này có thể thấy rõ khi so sánh tình hình phát triển của hai nước khi ông Donald Trump rời nhiệm sở vào hôm thứ Tư. Việc tái khởi động hợp tác Trung - Mỹ phù hợp hơn với lợi ích chung của Mỹ.

Sự ủng hộ của xã hội Hoa Kỳ đối với Trung Quốc thực sự đã giảm trong bốn năm qua. Nhưng chính quyền Biden không cần tin rằng việc tiếp tục chính sách Trung Quốc của chính quyền trước đó là một hình thức đúng đắn về chính trị.

Thực tế là ít đối đầu hơn và hợp tác nhiều hơn đại diện cho phần sâu sắc của dư luận ở tất cả các nước. Trung Quốc và Mỹ có quy mô hợp tác lớn và rõ ràng là vì lợi ích to lớn của người dân Mỹ.

Bất kể một số chính trị gia và phương tiện truyền thông nói gì về sự hợp tác, người dân Mỹ sẽ có phán đoán trong lòng họ” – Thời báo Hoàn Cầu kết luận.

