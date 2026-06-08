Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ ở các tỉnh miền Nam Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Ngày 7/6, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV về phòng, chống lũ lụt tại 6 khu vực cấp tỉnh, gồm Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây và Trùng Khánh.

Một nhóm công tác đã được cử đến tỉnh Hồ Nam để chỉ đạo các nỗ lực kiểm soát lũ lụt tại địa phương, trong khi một nhóm khác cũng được cử đến Trùng Khánh để chỉ đạo công tác xử lý ngập úng đô thị và phòng chống thiên tai địa chất, theo thông báo của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cùng ngày.

Mưa lớn gây ngập sâu ở Trùng Khánh. Ảnh: The Paper

Mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra ở một số khu vực phía Tây Nam và miền Nam Trung Quốc từ ngày 7-9/6, với lượng mưa từ rất lớn đến cực lớn sẽ xuất hiện ở các khu vực thuộc 6 tỉnh trên. Trong đó, phía Đông Nam Quý Châu và phía Bắc Quảng Tây có thể hứng chịu lượng mưa lên đến 330 mm, một số nơi trùng với các đợt mưa trước, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ thiên tai cao.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, mực nước của các con sông lớn tại những khu vực này sẽ dâng cao, một số sông vừa và nhỏ ở những vùng mưa lớn có khả năng vượt mức cảnh báo. Chính quyền địa phương cũng được cảnh báo về nguy cơ lũ quét cao ở các vùng đồi núi.

Sáng 8/6, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam - mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau cảnh báo màu đỏ, sau khi kích hoạt mức cảnh báo này vào sáng ngày 7/6. Cơ quan này dự báo, trong 24h tới tính từ sáng ngày 8/6, ít nhất 9 đơn vị cấp tỉnh ở nước này, trong đó có nhiều địa phương phía Nam, như Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam... sẽ có mưa to đến rất to.

Ngay sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia ban hành cảnh báo mưa lớn màu cam, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã lập tức kích hoạt ứng phó phòng chống mưa lớn cấp độ II.

Trước đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo cụ thể cho 10 khu vực cấp tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ lụt, liệt kê các quận huyện, hồ chứa và vùng lũ quét có nguy cơ cao, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa trước khi có mưa lớn.