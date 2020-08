TQ: Nhiều tỉnh thành thiệt hại nặng do lũ lụt, ông Tập có kế hoạch mới

Thứ Ba, ngày 25/08/2020 00:30 AM (GMT+7)

Chủ tịch Trung Quốc – ông Tập Cận Bình – cho biết, đã đến lúc thực hiện kế hoạch mới để phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Dương Tử.

Ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm tỉnh An Huy (ảnh: SCMP)

Lấy Thượng Hải làm trung tâm, kế hoạch “lưu thông kép” của ông Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ giúp nhiều tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Dương Tử khôi phục sản xuất, đẩy mạnh tăng trưởng để “giảm sốc” kinh tế.

Năm nay, nền kinh tế Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như dịch Covid-19, sự bất ổn của thị trường quốc tế, áp lực từ Mỹ và đặc biệt là mưa lũ lịch sử.

Ước tính, lũ lụt đã khiến Trung Quốc thiệt hại hơn 25 tỷ USD. Cùng với đó, hàng triệu lao động Trung Quốc cũng đang trong cảnh không có việc làm.

Kế hoạch “lưu thông” kép của ông Tập tập trung vào 2 mục tiêu chính, giúp thị trường nội địa nhanh chóng khôi phục và tiếp tục hỗ trợ ngành xuất khẩu.

Trong bài phát biểu tuần trước, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc cần phá bỏ các rào cản hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, lao động và đất đai.

“Đồng bằng sông Dương Tử phải tận dụng tối đa lợi thế, công nghệ, năng lực sản xuất và thị trường rộng để xây dựng mô hình phát triển mới”, ông Tập phát biểu tại Hợp Phì, An Huy.

Theo đó, các tỉnh thành bao gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang và An Huy sẽ là trọng điểm thực hiện kế hoạch này. Đây cũng là các tỉnh thành chiếm 1/4 GDP Trung Quốc. Kế hoạch cũng sẽ góp phần kích thích kinh tế ở các tỉnh thành khác dọc sông Dương Tử.

Tỉnh An Huy – nơi có dân số 70 triệu người – đã chịu thiệt hại nghiêm trọng trong mùa lũ năm nay. Mưa lũ đã ảnh hưởng tới đời sống của hơn 7,2 triệu người ở 16 thành phố, 92 quận huyện tại An Huy, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 3,2 tỷ USD. Một số khu vực ở An Huy còn phải dùng mìn phá đê cho nước lũ tràn qua để giảm sức ép.

Lũ lụt năm nay gây thiệt hại lớn cho các tỉnh thành đồng bằng sông Dương Tử (ảnh: SCMP)

Lũ lụt trong tháng 7 và bão Hagupit đổ bộ tháng 8 vừa qua cũng ảnh hưởng xấu đến đời sống của nhiều người dân ở Chiết Giang.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế mới, Thượng Hải sẽ trở thành “đầu tàu” của khu vực đồng bằng sông Dương Tử, trong khi An Huy có nhiệm vụ kết nối chặt chẽ hơn với các địa phương còn lại để tận dụng vốn đầu tư, thị trường và nguồn lao động.

Ông Tập cho rằng, đã đến lúc các tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Dương Tử phải đổi mới bằng cách chú trọng vào công nghệ cao, như y học, trí tuệ nhân tạo, khoa học sinh học, vi mạch điện tử…

“Quyền đổi mới và phát triển phải được giữ chắc trong tay chúng ta”, ông Tập phát biểu và cho rằng thời gian gần đây, Mỹ đang cố gắng kiềm chế công nghệ Trung Quốc.

Liu Xuezhi – chuyên gia kinh tế ở Thượng Hải – cho rằng, với kế hoạch mới, ông Tập Cận Bình muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh thành vừa chịu hậu quả khắc nghiệt do mưa lũ, vừa phục vụ chiến lược kinh tế hướng nội, trong bối cảnh thị trường nước ngoài có nhiều bất ổn.

