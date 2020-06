Tổng thống Trump nổi giận với thông tin "tránh xuống hầm ngầm"

Thị trưởng New York bênh vực hành động biểu tình của con gái Ngày 1-6, Thị trưởng TP New York Bill de Blasio lên tiếng bảo vệ con gái vốn là một trong những người bị bắt trong các cuộc biểu tình hồi cuối tuần qua. Cụ thể, cô Chiara de Blasio, 25 tuổi, bị bắt vào tối 30-5. Thị trưởng TP New York khẳng định ông không hề hay biết về việc này cho đến khi tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 31-5, phủ nhận tố cáo của phóng viên rằng ông đã không minh bạch. Theo biên bản bắt giữ tờ New York Post thu được, cô de Blasio từ chối rời khỏi một con đường ở khu Mahanttan, nơi đang bị cảnh sát giải tán vì người biểu tình bắt đầu ném đồ đạc. Sau đó, cô Chiara được đưa giấy triệu tập của tòa án và được thả. Ngày 1-6, thị trưởng thừa nhận ông và vợ cảm thấy ngạc nhiên về tin con gái bị bắt nhưng tôn trọng khả năng kiềm chế của cô Chiara. "Tôi ngưỡng mộ khi con bé đã đứng ra và cố gắng thay đổi điều mà nó cho rằng không công bằng theo một cách hòa bình. Chiara tin rằng có rất nhiều thứ cần được thay đổi" - trích lời ông de Blasio. Thị trưởng TP New York Bill de Blasio và con gái Chiara. Ảnh: AP