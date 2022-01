Tổng thống Mỹ có tài đấu vật "bách chiến bách thắng", nắm đấm khuất phục cả đám côn đồ

Không chỉ là vị Tổng thống nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ, người đàn ông này còn được mệnh danh là huyền thoại “bách chiến bách thắng” trên sàn đấu vật. Sức mạnh của ông khiến cả đám côn đồ hung hãn phải cúi đầu kính nể.

Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã tham gia đấu vật ngay từ khi còn rất nhỏ (ảnh: Pholder)

Theo Allthatsinteresting, suốt 12 năm “chinh chiến” trên sàn vật, Abraham Lincoln đã trải qua 300 trận đấu và chỉ để thua đúng một trận. Abraham Lincoln được cho là người có sức khỏe tốt nhất trong 46 đời tổng thống Mỹ, nếu không muốn nói là ông khỏe một cách phi thường.

Khi mới 8 tuổi, Lincoln đã cầm rìu để làm công việc nặng nhọc trong gia đình. Nhờ vậy, ông có cơ thể cường tráng và nổi tiếng vì sức khỏe hơn người. Lincoln được cho là có cánh tay rất dài, kết hợp với thể lực nên có thể bổ xuống những nhát rìu siêu mạnh. Theo History, Lincoln có thể bổ đôi một thanh tà vẹt đường ray chỉ bằng một lần vung rìu (tà vẹt thời xưa thường làm bằng gỗ). Ông có biệt danh là “Lincoln bổ đường tàu”.

Trước khi trở thành luật sư và dấn thân vào con đường chính trị, Lincoln từng là một đô vật kiệt xuất. Theo tác giả Ronald C. White của cuốn “A. Lincoln: A Biography”, từ 9 tới 21 tuổi, Lincoln đấu vật nhiều trong những năm ông sống ở bang Indiana. Chú ông từng là một vận động viên đấu vật chuyên nghiệp.

Abraham Lincoln có sức mạnh cơ bắp phi thường (ảnh: NY Times)

Các nhà nghiên cứu lịch sử đã tìm thấy tư liệu về 300 trận đấu vật của Lincoln, trong đó, trận đấu với Jack Armstrong – một kẻ côn đồ khét tiếng ở New Salem – đã biến ông trở thành người hùng.

Năm 1831, Lincoln làm nhân viên trong một cửa hàng bách hóa ở New Salem để có thời gian nghiền ngẫm những cuốn sách về lịch sử và pháp luật. Tuy nhiên, Denton Offutt – chủ tiệm bách hóa – lại cho rằng sẽ thật lãng phí nếu chàng trai cao 1 mét 94, có khối cơ bắp rắn chắc như Lincoln chỉ tối ngày cắm mặt vào sách vở. Denton Offutt thường xuyên khoe khoang với khách hàng về sức mạnh “phi thường” của Lincoln và nhấn mạnh rằng cậu nhân viên của mình có thể thách thức bất kỳ đối thủ nào, ngay cả Jack Armstrong – một tên côn đồ khét tiếng trong vùng.

Người dân thị trấn New Salem được cho là đã quá mệt mỏi với Jack Armstrong và băng Clary's Grove Boys chuyên phá phách của hắn. Họ cần một anh hùng có thể “trừ gian diệt bạo”, đánh cho Jack Armstrong một trận no đòn và Lincoln được kỳ vọng là sẽ làm được điều đó.

Cũng giống như Denton Offutt, người dân New Salem liên tục “tâng bốc” về sức khỏe cùng kỹ năng đấu vật của Lincoln trước mặt Jack Armstrong và điều này khiến thủ lĩnh băng Clary's Grove Boys cảm thấy bị thách thức. Một người thậm chí còn cược 10 USD với Jack Armstrong rằng cậu “mọt sách” Lincoln sẽ thắng hắn trong một trận đấu tay đôi.

Jack Armstrong thực sự tức giận, hắn ép người sẽ trở thành Tổng thống thứ 16 của Mỹ chiến đấu với mình. Jack Armstrong dọa nếu Lincoln không chấp nhận, tiệm bách hóa nơi anh làm việc sẽ bị san bằng. Theo History, chính Lincoln mới là người đứng sau màn cá cược 10 USD. Ông muốn dạy cho tên côn đồ một bài học vì thường xuyên bày trò bắt nạt người dân.

Luật lệ đặt ra trong trận quyết đấu là người nào đẩy được đối phương ra khỏi sàn vật sẽ là bên giành chiến thắng. Khi đám đông từ khắp nơi ở New Salem đổ xô đến cũng là lúc trận đấu giữa Lincoln và Jack Armstrong bắt đầu.

Tự tin vào kỹ năng và sức khỏe của mình Jack Armstrong lao vào tấn công trước nhưng Lincoln chỉ né tránh, thăm dò đối thủ.

Abraham Lincoln tay không khuất phục đám côn đồ (tranh: History)

“Họ vờn quanh nhau hồi lâu. Họ vật lộn, ghì chặt đối phương và dồn sức quật ngã, nhưng không ai đẩy được đối phương khỏi sàn đấu. Armstrong dần dần thấm mệt và bắt đầu nhận ra tình cảnh tồi tệ của mình”, tư liệu về tiểu sử của Tổng thống Lincoln từ Thư viện Quốc hội Mỹ miêu tả.

Vào thời điểm sắp kiệt sức, Jack Armstrong cố gắng ngáng chân Lincoln, khiến đối thủ ngã xuống sàn. Chàng Lincoln “mọt sách” nổi giận, kẹp chặt cổ Armstrong rồi “quăng mạnh hắn như một tấm giẻ”. Armstrong văng ra khỏi sàn đấu và nằm bẹp một chỗ.

Thấy thủ lĩnh bị hạ, băng Clary's Grove Boys lập tức xông vào, xô Lincoln về phía bức tường của tiệm bách hóa. Lincoln đẩy đám người hung hãn ra xa, giơ nắm đấm lên và tuyên bố anh sẽ chiến đấu với bất kỳ người nào trong băng Clary's Grove Boys một cách công bằng. Không một tên côn đồ nào dám tiến đến gần Lincoln.

Jack Armstrong sau đó cố gắng ngồi dậy, ngăn cản nhóm của mình và thừa nhận Lincoln là người chiến thắng.

“Này các chàng trai, Lincoln là người mạnh nhất từng sống ở thị trấn này. Anh ấy sẽ trở thành chiến hữu tốt của chúng ta”, Jack Armstrong hét lên.

Lincoln và Jack Armstrong sau đó trở thành những người bạn thân thiết cho đến khi ông bị ám sát năm 1865.

Suốt cuộc đời, Lincoln được cho là đã đấu vật với 300 người. Ông thậm chí còn giành đai vô địch đấu vật hạt Sangamon, bang Illinois. Trong một trận đấu, sau khi hạ gục đối thủ, Lincoln hét to: “Tôi là gã khổng lồ của cuộc chơi này. Bất kỳ ai muốn thử sức, hãy mài sừng đi”.

Tuy nhiên, năm 1832, Lincoln từng bại trận một lần duy nhất trước đối thủ tên Hank Thompson. Không rõ đây có phải là một trận đấu vật chuyên nghiệp hay không.

“Chúng tôi chỉ có thể tìm thấy tư liệu về một trận thua duy nhất của Lincoln trong suốt 12 năm tham gia đấu vật”, Bob Dellinger – giám đốc danh dự của Bảo tàng Đại sảnh Danh vọng Đấu vật Quốc gia Mỹ – cho hay.

Sau trận quyết đấu với thủ lĩnh băng Clary's Grove Boys, Lincoln được bầu làm đội trưởng đội dân quân thị trấn New Salem. Đây là cơ hội để ông rèn luyện tác phong chỉ huy trước khi gia nhập chính trường.

Theo những người dân New Salem, Lincoln chơi với những gã côn đồ của băng Clary's Grove Boys. Nhưng ông chỉ hòa nhập chứ không “hòa tan” với họ.

“Lincoln có tính cách hòa đồng và vui vẻ, nhưng không bao giờ ông ấy tham gia vào một trò gian manh của băng Clary's Grove Boys. Đám côn đồ này từng trói một ông già say xỉn vào thùng gỗ rồi lăn xuống dốc. Rất may chiếc thùng va vào một thân cây rồi vỡ tan nên ông già được giải thoát. Một lần khác, Clary's Grove Boys bắt giữ một ông cụ có cái chân giả bằng gỗ. Họ ghì chặt ông cụ rồi đốt chiếc chân gỗ đến cháy rụi rồi mới buông tha”, Daniel Green Burner – cư dân ở New Salem – viết trong hồi ký.

Tranh vẽ về một trận đấu vật của Tổng thống Lincoln trong bảo tàng Mỹ (ảnh: Allthatsinteresting)

Năm 1832, Lincoln tranh cử vào cơ quan lập pháp bang Illinois. Một vụ ẩu đả xảy ra khi ông đang phát biểu trước người dân. Nổi giận trước việc một người ủng hộ mình bị đánh, Lincoln bước xuống bục phát biểu, gạt phăng đám đông, tóm cổ kẻ đang gây rối và ném hắn văng xa vài mét.

Theo Allthatsinteresting, khi Lincoln chạy đua giành ghế nghị sĩ tại Thượng viện Mỹ năm 1858, công chúng đều biết tới tài nghệ đấu vật “bách chiến bách thắng” của ông. Tuy nhiên, Lincoln đã thất bại trong cuộc đua này, dù nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của băng Clary's Grove Boys.

Năm 1860, được sự động viên nhiệt tình của người bạn thân Jack Armstrong, Lincoln quên đi thất bại 2 năm trước và quyết tâm giành ghế Tổng thống Mỹ. Danh tiếng của Lincoln được nhiều người biết tới và tài đấu vật của ông được cho là “biểu hiện của khả năng lãnh đạo” trong tình cảnh nước Mỹ bị chia cắt bởi tư tưởng giữ lại hay xóa bỏ chế độ nô lệ.

Lincoln giành ghế Tổng thống vào năm 1860. Ông lãnh đạo quân đội các bang miền Bắc nước Mỹ chiến thắng trong cuộc nội chiến và trở thành một trong những ông chủ Nhà Trắng nổi tiếng nhất lịch sử. Nhiều sử gia nhận xét, Lincoln có phong cách chỉ huy quân đội mạnh mẽ, dứt khoát và quyết đoán hệt như cách ông đánh bại đối thủ trên sàn vật.

