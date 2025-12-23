Tổng thống Azerbaijan “quá bận”, không đến Nga dự hội nghị

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Baku vào ngày 19/8/2024. Ảnh: AFP.

Điện Kremlin từng phát tín hiệu cho thấy Nga kỳ vọng ông Aliyev có mặt tại sự kiện và đã chuẩn bị cho chuyến thăm của nhà lãnh đạo Azerbaijan. Tuy nhiên, phía Baku sau đó thông báo Tổng thống Aliyev không thể tham dự do quá bận vì “lịch làm việc dày đặc”. Điện Kremlin cho biết họ chấp nhận lời giải thích này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc các nguyên thủ quốc gia bận rộn vào thời điểm cuối năm là điều dễ hiểu. “Quả thực, tất cả các nguyên thủ đều có lịch làm việc rất kín, đặc biệt là trong tháng 12, khi năm mới đang cận kề”, ông Peskov cho biết.

Việc ông Aliyev vắng mặt diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga – Azerbaijan trở nên căng thẳng trong thời gian qua, dù hai bên gần đây đã có những nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ. Trong vòng một năm trở lại đây, Mocow và Baku liên tục nảy sinh bất đồng.

Nga bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Ukraine, trong đó có những mục tiêu liên quan đến các công ty dầu khí Azerbaijan. Ở chiều ngược lại, Azerbaijan đã đóng cửa các kênh truyền thông của Nga, đồng thời bắt giữ một số công dân Nga. Baku cũng hủy bỏ các sự kiện văn hóa của Nga và cáo buộc cảnh sát Nga khiến hai công dân Azerbaijan thiệt mạng vào tháng 6 năm nay.

Quan hệ song phương xấu đi sau vụ rơi máy bay chở khách của Azerbaijan hồi tháng 12/2024. Theo kết quả điều tra, chiếc máy bay được cho là đã trúng hỏa lực phòng không của Nga gần Grozny.

Đến tháng 10/2025, Nga thừa nhận các hệ thống phòng không đã phóng tên lửa về phía chiếc máy bay Azerbaijan trước khi tai nạn xảy ra. Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Azerbaijan tại thủ đô Dushanbe, Tajikistan.

Lần gần nhất Tổng thống Aliyev tham dự một sự kiện của CIS là vào tháng 10, khi ông tới Dushanbe, Tajikistan để dự cuộc họp Hội đồng nguyên thủ quốc gia CIS trong hai ngày 9–10/10.