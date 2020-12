Tới ngày chốt kết quả, phía ông Trump đã làm được gì?

Thứ Ba, ngày 08/12/2020 10:15 AM (GMT+7)

Ông Trump gần như thua hơn quá nửa số vụ kiện bầu cử, đồng thời quan hệ giữa ông với đảng Cộng hòa có dấu hiệu xuống dốc khi nhiều đồng minh dần quay lưng.

Theo quy định về bầu cử Mỹ, tất cả bang nước này đến ngày 8-12 (giờ địa phương) phải giải quyết xong, chấm dứt mọi vấn đề liên quan đến tranh chấp phiếu bầu phổ thông và lên danh sách đại cử tri chính thức nhằm chuẩn bị cho đợt bỏ phiếu đại cử tri sáu ngày sau đó. Đây cũng là hồi kết của nỗ lực pháp lý do đội ngũ đương kim Tổng thống Donald Trump theo đuổi hơn một tháng qua nhằm chứng minh đảng Dân chủ gian lận kết quả kiểm phiếu, “cướp lấy” chiến thắng của ông.

Tổng thống Donald Trump trong một phiên làm việc ở Nhà Trắng hồi tháng 6. Ảnh: AP

Chỉ thắng đúng một vụ kiện

Thống kê của hãng tin AP cho biết tổng cộng đội ngũ ông Trump đến nay đã nộp hơn 50 đơn kiện nhắm vào kết quả ở các bang chiến địa quan trọng. Tuy nhiên, tính đến ngày 5-12, phía ông Trump đã tự nguyện rút đơn hoặc thua ít nhất 30 vụ kiện ở hầu hết các bang này. Đài NPR còn cho biết ngày 4-12 vừa rồi là một ngày đáng quên cho tổng thống khi ông thua một lượt sáu vụ kiện ở sáu bang Wisconsin, Arizona, Nevada, Michigan, Minnesota và Georgia.

Trong số này, đáng chú ý, trong phiên xử, các thẩm phán thuộc Tòa án Tối cao Wisconsin đã công khai chỉ trích rằng những động thái của ông Trump đang làm xói mòn nghiêm trọng tới niềm tin của người dân vào hệ thống bầu cử dân chủ và công bằng của nước Mỹ. Bên cạnh đó, ông sẽ để lại tiền lệ xấu cho các đời tổng thống kế nhiệm cũng như cho bất kỳ cá nhân nào không muốn chấp nhận ý nguyện của người dân.

Tòa án của năm bang còn lại đa phần đưa ra lý do là không còn thời gian để kiểm phiếu lại nữa vì đã quá cận ngày chốt phiếu bầu, tức ngày 8-12. Nếu cứ mặc nhiên làm theo yêu cầu của phe ông Trump thì bên chịu thiệt lớn nhất cũng chỉ là người dân Mỹ khi không thể biết được chính xác lãnh đạo sắp tới sẽ là ai.

Luật sư riêng của ông Trump nhiễm COVID-19 Tờ South China Morning Post ngày 7-12 đưa tin ông Rudy Giuliani, luật sư riêng và là người dẫn đầu nỗ lực pháp lý của Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Mỹ, đã nhiễm COVID-19. Thông tin này được ông Trump công bố trên trang Twitter cá nhân, cùng với lời chúc ông Giuliani sớm bình phục. South China Morning Post cho biết trong khoảng hai tuần qua ông Giuliani di chuyển liên tục qua lại khắp nước Mỹ để tham gia điều trần ở các cơ quan lập pháp bang hoặc phiên xét xử của tòa án bang liên quan đến những đơn kiện của ông Trump. Đây đa số đều là những sự kiện đông người, do đó những người tham dự chắc chắn sẽ phải bị cách ly, xét nghiệm.

Đến nay, NPR cho biết phía ông Trump chỉ mới thắng được một vụ kiện ở bang Pennsylvania khi tòa phúc thẩm bang đồng ý yêu cầu hủy hàng ngàn phiếu của các cử tri không xác thực thông tin cá nhân đúng hạn. Dù vậy, số phiếu này khi đem so với mức dẫn trước hơn 81.000 phiếu của đối thủ Joe Biden thì quả thực không thể thay đổi cục diện, chuyển bại thành thắng như ông Trump mong đợi.

Đồng minh quay lưng

Bên cạnh đối mặt thất bại trên mặt trận pháp lý, ông Trump còn phải đối diện với một sự thật khá phũ phàng rằng hiện một bộ phận không nhỏ các đồng minh đảng Cộng hòa đều đã bắt đầu chuẩn bị tâm thế cho nhiệm kỳ mới của ông Biden, không còn nhiệt tình ủng hộ ông kiện đảng Dân chủ như hồi đầu tháng 11. Khảo sát do tờ The Washington Post thực hiện hồi tuần trước cho thấy 25 nghị sĩ ở cả Thượng viện và Hạ viện cho biết họ công nhận chiến thắng của ông Biden, trong khi chỉ có hai nghị sĩ cho rằng ông Trump mới là người chiến thắng.

Những vết nứt trong quan hệ giữa ông Trump và đảng Cộng hòa những ngày gần đây dần lộ rõ với việc Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr trong buổi phỏng vấn với AP ngày 1-12 đã tuyên bố chưa tìm thấy bằng chứng chứng minh có hiện tượng gian lận phiếu trên diện rộng đủ khả năng thay đổi kết quả chung cuộc. Ông Barr lâu nay được xem là một trong những cánh tay đắc lực của ông Trump trong nhánh tư pháp, nhiều lần có các phát ngôn và động thái bảo vệ nhà lãnh đạo này lúc ông Trump bị vướng vào vụ điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Ngay sau khi nghe phát ngôn chấn động nói trên, một số nguồn tin nội bộ tiết lộ với đài CNN rằng ông Trump đã rất tức giận và đòi sa thải ông Barr ngay lập tức, buộc một số cố vấn phải khuyên ngăn. Trước Bộ trưởng Barr, người đầu tiên phải lãnh hậu quả vì “dám” phát biểu nghịch ý của ông Trump là giám đốc Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) Christopher Krebs thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ. Ông này bị cho thôi việc vào ngày 17-11, vài tiếng sau khi ông đưa ra lời khẳng định rằng 59 chuyên gia an ninh bầu cử đều đồng ý không tìm ra bằng chứng chứng minh có gian lận phiếu bầu.

9 triệu USD là số tiền mà ông Trump đã bỏ ra nhằm chi trả cho các phí tổn pháp lý cho các vụ kiện, theo thống kê của hãng tin Reuters. Trong số này, 2,3 triệu USD là tiền thuê đội ngũ luật sư và chuyên gia pháp lý.

Chiến lược gia đảng Cộng hòa Dan Eberhart nhận định: “Ông Trump dường như coi trọng sự trung thành hơn mọi thứ khác. Thực tế là điều đó đang gây ra tổn hại với sự đoàn kết của đảng Cộng hòa khi những người ủng hộ ông phải đối đầu với những người muốn bảo vệ các giá trị bảo thủ truyền thống”. Theo tờ The Hill, việc rạn nứt giữa ông Trump và đảng Cộng hòa ngày càng tăng sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng khi đảng này đang bước vào thời điểm bước ngoặt của cuộc đua giành hai chiếc ghế thượng nghị sĩ còn lại ở bang Georgia để giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Nguồn: https://plo.vn/quoc-te/toi-ngay-chot-ket-qua-phia-ong-trump-da-lam-duoc-gi-954500.htmlNguồn: https://plo.vn/quoc-te/toi-ngay-chot-ket-qua-phia-ong-trump-da-lam-duoc-gi-954500.html