Tin nóng: Iran xác nhận Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei và 4 thành viên trong gia đình đã thiệt mạng

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh Getty

Iran sẽ để tang ông Ali Khamenei 40 ngày

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đau buồn xác nhận: "Lãnh đạo tối cao của Iran đã tử vì đạo", sau đó cho biết cả đất nước sẽ để tang trong 40 ngày trước mất mát to lớn này.

"Sau khi liên hệ với một nguồn tin thân cận với tình hình gia đình Lãnh tụ tối cao, thông tin về cái chết của con gái, con rể và cháu trai của Lãnh tụ tối cao đã được xác nhận. Cũng có thông tin cho rằng một trong những con dâu của Lãnh tụ tối cao đã thiệt mạng trong vụ tấn công sáng thứ Bảy", tuyên bố cho biết.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Đại giáo chủ Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công quân sự. Iran chưa chính thức xác nhận cái chết của nhà lãnh đạo tối cao.

Trang mạng xã hội X của Ali Khamenei đã đăng tải hình ảnh thanh kiếm rực lửa của Nhà tiên tri Muhammad. Theo truyền thuyết Hồi giáo, thanh kiếm này được Imam Ali thừa kế từ chính Nhà tiên tri, sở hữu sức mạnh ma thuật và bảo vệ biên giới thế giới Hồi giáo khỏi kẻ thù.

Ngày 1/3, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Tuy nhiên, chỉ tuần trước, Mỹ còn đang đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran về "vấn đề hạt nhân".

Tel Aviv tuyên bố mục đích của các cuộc tấn công là nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Nhà Trắng tuyên bố ý định tiêu diệt hải quân và ngành công nghiệp quốc phòng của Iran, đồng thời kêu gọi người dân nước này lật đổ chế độ.

Iran đã đáp trả bằng cách tấn công lãnh thổ Israel và các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Các báo cáo truyền thông cho biết tên lửa không chỉ tấn công các mục tiêu quân sự mà còn cả cơ sở hạ tầng dân sự ở Iran. Số người thương vong được báo cáo là rất lớn.

Nga tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Washington và Tel Aviv không liên quan gì đến việc duy trì chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân và yêu cầu quay lại đàm phán. Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp, kể cả thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.