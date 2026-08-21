Thủy thủ Mỹ bắn chết đồng đội ngay trên siêu tàu sân bay hạt nhân

Hải quân Mỹ đã truy tố binh nhì hải quân Jayjrion Rodriguez với hàng loạt cáo buộc liên quan vụ một quân nhân thiệt mạng trên siêu tàu sân bay USS John F. Kennedy.

Theo USNI News, tài liệu truy tố cho thấy Rodriguez bị cáo buộc giết người khi thực hiện hành vi có bản chất nguy hiểm với người khác, ngộ sát, 3 tội danh hành hung bằng súng đã lên đạn và 3 tội danh gây nguy hiểm một cách liều lĩnh.

Cụ thể binh nhì Rodriguez bị cáo buộc dùng súng ngắn bắn vào đầu binh nhất Jesse Braswell ngày 6/6, khi cả 2 đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên tàu USS John F. Kennedy lúc chiến hạm neo tại cảng. Rodriguez ban đầu bị giam để chờ xét xử, nhưng được trả tự do ngày 11/6.

Hải quân Mỹ đưa ra cáo buộc ngày 27/7. Ngoài các cáo buộc liên quan cái chết của Braswell, Rodriguez còn bị cáo buộc từng chĩa súng đã lên đạn vào 3 thủy thủ khác trên tàu sân bay.

Bà Meredith March, phát ngôn viên Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân Mỹ (NCIS), cho biết cơ quan này đang điều tra vụ việc. "Chúng tôi cam kết điều tra kỹ lưỡng và khách quan để xác định chính xác sự thật, hoàn cảnh xung quanh sự việc bi thảm này", bà nói.

Nguyên nhân dẫn tới hành động của Rodriguez chưa được công bố. Hải quân Mỹ dự kiến tổ chức phiên điều trần trong những tuần tới.

Siêu tàu sân bay USS John F. Kennedy

Vụ việc xảy ra khi USS John F. Kennedy vẫn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục trước khi được biên chế. Tập đoàn HII ngày 15/8 cho biết nhà máy đóng tàu Newport News đã hoàn thành toàn bộ thử nghiệm trên biển đối với chiến hạm.

USS John F. Kennedy là siêu tàu sân bay thứ 2 thuộc lớp Gerald R. Ford. Chiến hạm có thể mang hơn 75 máy bay, gồm tiêm kích đa năng F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-2D cùng nhiều trực thăng.

Hải quân Mỹ ban đầu dự kiến bàn giao tàu theo 2 giai đoạn. Tuy nhiên, yêu cầu USS John F. Kennedy phải có khả năng vận hành tiêm kích tàng hình F-35C khiến lịch trình bị lùi. Hải quân sau đó tiếp tục điều chỉnh thời điểm bàn giao sang tháng 7/2025 rồi tháng 3/2027.

Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cảnh báo chiến hạm có thể chỉ được bàn giao vào tháng 7/2027 hoặc muộn hơn do những trì hoãn liên quan hệ thống Cáp Hãm đà Tiên tiến (AAG). Chi phí chiến hạm được Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) ước tính 13,196 tỷ USD trong báo cáo tháng 12/2025.