Thụy Sĩ lần đầu tiết lộ số tiền người Nga gửi ở các ngân hàng nước này

Thứ Sáu, ngày 18/03/2022 10:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Các ngân hàng Thụy Sĩ, nổi tiếng bởi uy tín và luôn giữ kín danh tính của khách hàng, ngày 17.3 đã đưa ra tuyên bố hiếm hoi về số lượng tiền gửi của công dân Nga.

Người Nga gửi khoảng 213 tỉ USD tại các ngân hàng Thụy Sĩ.

Khoảng 160 - 213 tỉ USD của công dân Nga hiện đang được gửi tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ, Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA) cho biết.

Đây là tuyên bố khác lạ của Thụy Sĩ, do các ngân hàng nước này luôn tuân thủ quy định bảo mật tối đa. Thụy Sĩ là nơi những người giàu nhất thế giới ưu tiên gửi tiền và tài sản, do mức độ an toàn rất cao.

Con số trên cho thấy người Nga đã làm ăn sâu rộng với các ngân hàng Thụy Sĩ, lớn hơn nhiều so với những thông tin do một số công ty tài chính thế giới công bố cho đến nay, theo báo Nga RT.

Tháng trước, Thụy Sĩ đã ngả về phía châu Âu khi tham gia vào lệnh trừng phạt Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis tuyên bố nước này sẽ phong tỏa tài sản của 370 chính trị gia và doanh nhân Nga, theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Credit Suisse, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Thụy Sĩ tuần trước tuyên bố chỉ có 4% lượng tài sản gửi ở ngân hàng là của người Nga.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Credit Suisse năm 2021, lượng tài sản người Nga gửi ở ngân hàng lên tới 35 tỉ USD.

CEO của ngân hàng UBS, Ralph Hamers nói các lệnh trừng phạt khiến ngân hàng bận rộn hơn. “Chúng tôi không thể đưa ra con số chính xác về các cá nhân bị trừng phạt, do con số này thay đổi từng ngày. Chúng tôi phải thường xuyên kiểm tra và đối chiếu với danh sách khách hàng”, ông Hamers nói.

“Về cơ bản, mọi người Nga, mọi người có hộ chiếu Nga, đều nằm trong diện bị trừng phạt ở các mức độ khác nhau”, ông Hamers nói thêm.

Sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Nga, giới siêu giàu Nga được cho là đang chuyển một lượng lớn tài sản từ châu Âu sang Dubai.

Các ngân hàng ở Dubai nói riêng và Các tiểu vươngquốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nói chung, nhận được một lượng lớn yêu cầu mở tài khoản và gửi tiền của người Nga, theo RT.

Nguồn: http://danviet.vn/thuy-si-lan-dau-tiet-lo-so-tien-nguoi-nga-gui-o-cac-ngan-hang-nuoc-nay-5020221...Nguồn: http://danviet.vn/thuy-si-lan-dau-tiet-lo-so-tien-nguoi-nga-gui-o-cac-ngan-hang-nuoc-nay-502022183102913801.htm