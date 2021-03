Thống đốc New York bị tước quyền ứng phó khẩn cấp sau loạt bê bối quấy rối tình dục

Thứ Tư, ngày 03/03/2021 13:45 PM (GMT+7)

Các nhà lập pháp ở bang New York, Mỹ, hôm 2.3 thống nhất tước quyền ứng phó khẩn cấp của thống đốc Andrew Cuomo, liên quan đến loạt bê bối gần đây của ông Cuomo, gây chấn động dư luận Mỹ.

Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo.

Thống đốc 63 tuổi được trao quyền ứng phó khẩn cấp vào ngày 3.3.2020 để đối phó với đại dịch Covid-19 lây lan mạnh ở bang.

Quyết định này có hiệu lực đến ngày 30.4.2021, nhưng các nhà lập pháp bang New York đã thống nhất thu hồi quyết định sớm hơn hai tháng, theo Daily Mail.

Quyền ứng phó khẩn cấp cho phép thống đốc bang New York dễ dàng áp đặt các mệnh lệnh hành pháp trong phạm vi bang để đối phó cuộc khủng hoảng y tế mà không cần chờ sự đồng ý từ hội đồng lập pháp của bang.

Trong những ngày qua, ông Cuomo đứng trước sức ép vô cùng lớn với loạt bê bối bị phanh phui liên quan đến một loạt ca tử vong bị che giấu ở nhà dưỡng lão vì Covid-19 và 3 phụ nữ tố cáo ông Cuomo có hành vi quấy rối tình dục.

Do ông Cuomo đang nằm trong diện điều tra, các nhà lập pháp bang New York quyết định tước quyền khẩn cấp đã trao cho thống đốc New York, theo Daily Mail.

“Sau một năm chống dịch, người dân New York đang được tiêm vaccine, mệnh lệnh khẩn cấp trao cho ông Cuomo đã đến lúc cần phải bị thu hồi”, Carl Heastie, lãnh đạo phe đa số ở Hạ viện bang New York, nói.

Ông Heastie đã thảo luận với lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện bang New York, Andrea Stewart Cousins, về chiến lược liên quan đến sức khỏe cộng đồng trong tương lai.

Hôm 1.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã lên tiếng ủng hộ điều tra cáo buộc thống đốc bang New York quấy rối tình dục cấp dưới.

Bà Pelosi cho rằng, việc các cựu trợ lý lên tiếng cáo buộc ông Cuomon quấy rối tình dục là vấn đề “rất nghiêm trọng”.

