Thế trận Nga - Ukraine thay đổi sau loạt vụ nổ ở Crimea?

Thứ Sáu, ngày 26/08/2022 09:08 AM (GMT+7) Chia sẻ

Theo các chuyên gia, khả năng của Nga trên chiến trường giảm đi do các cuộc tấn công của Ukraine ở Crimea và Nga đang chuyển sang phòng thủ, còn Ukraine chủ động tấn công.

Gần đây, khi vũ khí phương Tây, đặc biệt là vũ khí tầm xa đổ về nhiều hơn, Ukraine đã đổi chiến lược, thọc sâu vào sau chiến tuyến của Nga.

Đáng chú ý là Ukraine đã nhắm vào bán đảo Crimea - nơi đóng quân của Hạm đội Biển đen và các lực lượng viện binh Nga cho chiến trường miền nam Ukraine. Đây cũng là nơi Nga triển khai các hệ thống phòng thủ mạnh và là khu vực mà Moscow trước nay vẫn cho là an toàn.

Ngày 23-8, ngay trước ngày Độc lập Ukraine, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Crimea bằng mọi cách và làm việc này mà không cần tham khảo ý kiến của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Tuy nhiên, việc tấn công vào các mục tiêu ở Crimea sẽ có ý nghĩa khác đối với Nga so với cuộc chiến ở Donbass và phần còn lại của Ukraine. Lý do là Nga coi Crimea là lãnh thổ của mình sau khi bán đảo này sáp nhập vào Nga năm 2014.

Theo cách hiểu của Nga, các cuộc tấn công vào Crimea có nghĩa là cuộc chiến đã chuyển sang lãnh thổ Nga và như vậy nguy cơ căng thẳng sẽ ngày càng leo thang hơn, theo tờ DW.

Crimea nóng lên

Chỉ chưa đầy 1 tháng, Crimea liên tục xảy ra các vụ nổ mà nhiều người nghi là do Ukraine gây ra, dù Ukraine không bác bỏ cũng không xác nhận trách nhiệm.

So sánh căn cứ không quân Saki trước khi bị nổ vào ngày 16-5 (ảnh trên) và sau khi bị nổ vào ngày 10-8. Ảnh: MAXAR

Đầu tháng 8, loạt vụ nổ lớn ở căn cứ không quân Saki khiến 8 máy bay quân sự và nhiều đạn pháo bị phá hủy. Các chuyên gia quân sự của đài CNN nhận định, sự cố ở Saki có thể là tổn thất lớn nhất mà không quân Nga hứng chịu trong một ngày kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Đến giữa tháng 8, một kho đạn ở bán đảo gần làng Mayskoye, quận Dzhankoi phát nổ khiến hàng ngàn dân sơ tán. Tiếp sau đó là 4 vụ nổ đã xảy ra gần căn cứ không quân chủ chốt Belbek của Nga ở Crimea và nhiều tiếng nổ được ghi nhận ở cầu Kerch - tuyến đường bộ duy nhất nối Nga với Crimea.

Ngày 20-8, một máy bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ và bốc cháy ngay trên nóc của trụ sở Hạm đội Biển Đen. Trước đó, vào cuối tháng 7, một UAV khác cũng đã tấn công vào trụ sở này khiến 6 người bị thương và khiến lực lượng Nga ở TP Sevastopol phải hủy lễ kỷ niệm ngày Hải quân.

Thế trận thay đổi?

Tướng về hưu Mark Hertling - nguyên chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu đánh giá với những diễn biến trên chiến trường hiện nay, đặc biệt là ở miền nam Ukraine, Nga hiện đang phòng thủ trong khi Ukraine chủ động chọn nơi để tấn công, theo tạp chí Newsweek.

Ông nói: "Các mục tiêu ban đầu của Nga vượt quá khả năng của mình và giờ giảm mục tiêu cũng không có lợi ích gì. Giờ đây, Nga đang phòng thủ ở nhiều nơi hơn trước mối đe dọa từ Ukraine và chiến tranh du kích mở rộng. Ukraine đã chuyển sang thế tấn công và có thể chủ động chọn nơi để tấn công”.

Nổ kho đạn ở bán đảo gần làng Mayskoye, quận Dzhankoi, Crimea vào ngày 16-8. Ảnh: REUTERS

Ông Pavel Luzin - nhà phân tích các vấn đề quân sự Nga cho rằng khả năng của Nga trên chiến trường đang bị hạn chế do các cuộc tấn công của Ukraine ở Crimea, theo tờ The New York Times.

Ông giải thích rằng Crimea là trung tâm đóng quân và con đường duy nhất để triển khai viện binh đến các khu vực khác là tỉnh Zaporizhia Kherson, Nếu bị tấn công vào khu vực đầu mối này thì nhóm quân ở các tỉnh này không thể duy trì. Do đó, ông khẳng định rằng nếu Ukraine liên tiếp tấn công vào Crimea thì Nga không thể giành được thế chủ động vì không có đủ nguồn lực.

Cựu quan chức ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia Paula J. Dobriankynói rằng bằng cách đe dọa các tuyến đường hậu cần và thể hiện sự bất mãn về việc Moscow kiểm soát Crimea, các cuộc không kích ở Crimea “vừa mang tính chiến đấu vừa mang tính biểu tượng”.

Đồng quan điểm, Phó giáo sư lịch sử quốc tế tại Trường Fletcher thuộc Đại học Tufts (Mỹ) Christopher Miller cho biết các cuộc tấn công vào Crimea với chủ ý không chỉ nhằm vào tuyến hậu cần của Nga mà còn muốn đưa chiến tranh trở lại chương trình nghị sự nội bộ Nga.

Ông nói rằng quan điểm của Nga là Crimea là chuyện đã giải quyết xong và trên thực tế là Nga đã kiểm soát bán đảo, nhưng với những cuộc tấn công vào Crimea dồn dập như lần này thì Nga sẽ phải nhìn nhận lại quan điểm đó.

Ông Miller nhấn mạnh : “Chắc chắn Ukraine không đe dọa sẽ chiếm lại Crimea ngay lập tức nhưng Ukraine đã cho thấy khu vực này rất dễ bị tấn công”.

Nguồn: https://plo.vn/the-tran-nga-ukraine-thay-doi-sau-loat-vu-no-o-crimea-post695655.htmlNguồn: https://plo.vn/the-tran-nga-ukraine-thay-doi-sau-loat-vu-no-o-crimea-post695655.html