Nửa năm cuộc chiến Nga - Ukraine

Vai trò của phương Tây đối với cuộc chiến Một số nhà phân tích tin rằng việc phương Tây liên tục viện trợ cho Ukraine khiến xung đột ngày càng leo thang. Ông Samuel Charap (chuyên gia khoa học chính trị cấp cao tại tổ chức tư vấn RAND Corporation có trụ sở tại Mỹ) và ông Jeremy Shapiro (Giám đốc nghiên cứu tại Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại - tổ chức nghiên cứu chính sách đối ngoại và an ninh châu Âu) có bài viết trên The New York Times nhận định về vấn đề này. Hai chuyên gia lập luận rằng nếu không muốn xung đột Nga - Ukraine lan rộng thành chiến tranh giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thì Mỹ và đồng minh cần phải thúc đẩy Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Theo quan điểm của hai chuyên gia, con đường dẫn đến một lệnh ngừng bắn sẽ đòi hỏi phải mở các kênh liên lạc với Nga, từ đó mở ra cơ hội thỏa hiệp, giúp tìm ra lối thoát cho cuộc chiến dài hơi này. Trên tờ The National Interest, ông Steven Simon (GS quan hệ quốc tế tại ĐH Colby - Mỹ) và ông Jonathan Stevenson (chuyên gia tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế - IISS) nhận định rằng bằng cách chuyển viện trợ quân sự thành nỗ lực ngoại giao, các đồng minh của Ukraine có thể thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa Moscow và Kiev.