Thế giới 24h: Ông Zelensky tiết lộ về đội ngũ của ông Trump sắp tới Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: picture alliance.

Chuyến thăm Ukraine đầu tiên của đội ngũ ông Trump

“Có những nhân vật cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Ukraine trong tuần này, thậm chí có thể là trước Hội nghị An ninh Munich. Tôi cũng sẽ có cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ J. D Vance ở Đức”, ông Zelensky nói, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết của việc tập trung vào hợp tác giữa Ukraine và Mỹ. "Tất nhiên, có thể có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng cần có một tầm nhìn chung về những vấn đề chính. Đó là làm thế nào để ngăn chặn Nga và làm thế nào để bảo đảm an ninh cho Ukraine", ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Kiev đang chờ chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg. Nhưng ông Kellogg dự kiến tới Ukraine vào ngày 20/2, sau hội nghị Munich, nghĩa là vào tuần tới.

Khoản chi 153 triệu USD khiến USAID lọt vào tầm ngắm của Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk và các cộng sự thuộc Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) bắt đầu tập trung “xóa sổ” Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sau khi khoản chi 153 triệu USD được coi là bất thường của USAID bị phanh phui.

Pete Marocco, người vừa được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Viện trợ Nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, cuối tháng trước phát hiện bê bối của USAID. Ông Marocco phát hiện USAID gần đây đã thanh toán 153 triệu USD cho một loạt khoản chi phí đáng ngờ.

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó yêu cầu USAID nêu lý do vẫn chuyển tiền bất chấp lệnh đóng băng của ông Trump. USAID giải thích số tiền dùng để chi trả cho nhiều khoản, như lương nhân viên và tiền nợ các nhà thầu bên ngoài cho những công việc đã hoàn thành.

Theo quan điểm của các viên chức USAID, những khoản thanh toán này không vi phạm lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài.

Nhưng ông Marocco không đồng tình. Hôm 27/1, ông cùng đội ngũ của tỷ phú Elon Musk tới trụ sở DOGE. USAID khi đó trở thành mục tiêu giám sát chặt chẽ của tỷ phú Elon Musk, theo tờ Politico.

Tuần trước, chính quyền ông Trump có kế hoạch sa thải gần 10.000 nhân viên USAID và chỉ giữ lại khoảng 600 người, tăng một chút so với dự định ban đâu là 290 người.

Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh chặn một số nỗ lực của nhóm Tổng thống Trump nhằm cải tổ USAID, bao gồm sa thải hàng nghìn nhân viên.

Quần đảo Thái Bình Dương xích lại gần Trung Quốc khiến New Zealand lo ngại

New Zealand bày tỏ quan ngại khi Quần đảo Cook ở Thái Bình Dương chuẩn bị ký kết thỏa thuận chiến lược song phương với Trung Quốc.

Thủ tướng Quần đảo Cook, ông Mark Brown sẽ tới Trung Quốc trong tuần này để tăng cường hợp tác nhằm phát triển quốc gia và ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Bắc Kinh.

Lý do New Zealand quan ngại là vì nước này đã ký thỏa thuận "hợp tác tự do" với Quần đảo Cook, trong đó New Zealand sẽ cung cấp khoản hỗ trợ tài chính trị giá 11,3 triệu USD để giúp đảo quốc này phục hồi kinh tế hậu Covid-19, cũng như các hỗ trợ về quốc phòng và ngoại giao.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết ông đang chờ đợi lời giải thích của Quần đảo Cook. “Chúng tôi hy vọng các vấn đề về quốc phòng và an ninh sẽ được thảo luận minh bạch giữa các đối tác. Đó là tất cả những gì chúng tôi yêu cầu", ông Luxon nói.

Binh sĩ Nga dùng lừa để vận chuyển hậu cần ở tiền tuyến

Một số đơn vị Nga gần đây bắt dầu sử dụng lừa để vận chuyển đạn dược và vật tư trên tiền tuyến. Không rõ đây là chủ trương của cấp lãnh đạo quân đội Nga hay do các đơn vị tự đưa ra.

Các hình ảnh binh sĩ Nga đứng cạnh những con lừa, cho biết loài vật này đang được sử dụng làm phương tiện vận chuyển đạn dược, vật tư hậu cần ngoài tiền tuyến, được chia sẻ trên truyền thông Nga và mạng xã hội vào tuần tước.

Chưa rõ mức độ phổ biến của việc dùng lừa vận chuyển hậu cần ở tiền tuyến. Một số quan chức Nga đã công khai ủng hộ phương pháp này. "Làm như vậy chẳng có gì sai cả", Viktor Sobolev, thành viên Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, cho biết.

Trên thực tế, lừa từng được các đội quân trên thế giới sử dụng để vận chuyển hậu cần trong một số tình huống cần thiết. Một số chuyên gia quân sự cũng nhận định lừa, ngựa và lạc đà là phương tiện di chuyển phù hợp trên những cánh đồng lầy lội hoặc địa hình mà xe cơ giới dễ sa lầy.