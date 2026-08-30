Thái Lan: Quản lý quán bar cạo trọc đầu nữ khách hàng vì quỵt tiền

Ảnh cắt từ video lan truyền trên mạng xã hội về nữ khách hàng bị cạo đầu

Vụ việc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội sau khi bà Chalida Phalamat, đại diện Tổ chức Pen Nueng, chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh người quản lý quán bar dùng tông đơ cạo sạch tóc của nữ khách hàng.

Sau khi tự ý "xử lý" vị khách, người quản lý mới đưa nữ khách hàng lên đồn cảnh sát để tố cáo hành vi dùng dịch vụ mà không trả tiền.

Theo phía quán bar, sự việc xảy ra vào ngày 25-8. Nữ khách hàng này bị cáo buộc đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả để vào quán và gọi dịch vụ với tổng hóa đơn lên tới 60.000 baht (hơn 40 triệu đồng).

Đến lúc thanh toán, cô này không có khả năng chi trả. Phía quán bar cũng cho biết thêm, nữ khách hàng này từng nhiều lần thực hiện hành vi tương tự tại một số quán hàng khác.

Quản lý quán bar nói rằng, ông đã cho nữ khách hàng ký một bản thỏa thuận đồng ý "bán tóc" với giá 3.000 baht để trừ bớt nợ.

Tuy nhiên, hành động cạo đầu công khai này đã gây ra làn sóng bất bình gay gắt từ cộng đồng mạng.

Bà Chalida Phalamat nhận định, dù rất chia sẻ với thiệt hại tài chính của cơ sở kinh doanh, nhưng hành vi tự ý cạo đầu khách hàng là lạm quyền, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Quản lý quán bar có thể trình báo công an xử lý theo quy định thay vì tự cho mình quyền nhục mạ người khác. Bà Chalida cũng bày tỏ nghi ngờ về sự "tự nguyện" của nạn nhân trong hoàn cảnh bị ép buộc.

Tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ cũng đề nghị Bộ Phát triển Xã hội và An ninh con người Thái Lan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, bảo vệ nữ khách hàng.

Hiện chưa rõ cô gái này đã đủ 20 tuổi hay chưa, cũng như có dấu hiệu bất ổn về tâm lý hay không.

Trái ngược với lời giải thích của quản lý quán bar, mẹ của cô gái cho biết bà từng đề nghị được trả góp khoản nợ trên nhưng phía quán bar nhất quyết từ chối.

Mẹ nạn nhân cũng phát hiện trên cơ thể con gái có nhiều vết bầm tím nghi do bị bạo lực.

Gia đình cho biết sẽ đưa con gái đến đồn cảnh sát Bang Yai Khan để nộp đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của quản lý quán bar.