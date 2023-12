Tàu điện ngầm ở Trung Quốc bất ngờ đứt toa, hơn 30 hành khách bị thương

Global Times đưa tin ngày 14/12, nhà vận hành tàu điện ngầm Bắc Kinh (Beijing Subway) của Trung Quốc đã xin lỗi về vụ tai nạn tách toa tàu xảy ra trên tuyến Xương Bình, đồng thời tuyên bố sẽ chịu các chi phí điều trị.

Tối cùng ngày, một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một chuyến tàu điện ngầm tuyến Xương Bình ở Bắc Kinh (Trung Quốc) bị đứt ở phần giữa, khiến các toa tàu tách rời nhau. Theo kết quả điều tra sơ bộ, sự cố trên tuyến Xương Bình là do phương tiện gặp trục trặc.

Sự cố nói trên đã khiến hơn 30 hành khách bị thương. Thông báo chính thức cho hay, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị, trong khi nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đang được điều tra.

Hiện trường vụ tàu điện ngầm bị đứt toa. Ảnh: Sina Weibo

Khoảng 22h30 ngày 14/12, nhà chức trách thông báo những người có liên quan ở hiện trường đã được sơ tán toàn bộ, người bị thương được chuyển tới bệnh viện và không ghi nhận trường hợp tử vong.

Giới chức trách cũng thông báo tới người dân rằng dịch vụ giữa ga Tây Nhị Kỳ và ga Công viên Khoa học đời sống trên tuyến Xương Bình đã tạm ngưng. Dịch vụ trên các đoạn khác của tuyến vẫn hoạt động bình thường.

Theo thông tin từ nhà vận hành tàu điện ngầm Bắc Kinh, không có điện trên đường ray ở đoạn từ ga Tây Nhị Kỳ đến ga Công viên Khoa học đời sống trên tuyến Xương Bình (theo hướng Bắc). Một số chuyến tàu phải tạm ngừng, còn một số chuyến bị trì hoãn.

Chia sẻ với các phương tiện truyền thông, một hành khách kể khoảng 18h50 ngày 14/12, họ nghe thấy một tiếng động lớn phía trước, sau đó đoàn tàu dừng lại với “cảm giác va chạm mạnh”. Trên tàu lúc đó có rất nhiều hành khách và không ít người trong số họ bị ngã.

“Tôi bị ghì xuống và mọi người la hét trong bóng tối. May mắn, những người bên cạnh đã kéo tôi lên”, hành khách này nhớ lại.

Các video tại hiện trường cho thấy tàu điện ngầm ngừng hoạt động, bên trong các toa tàu tối tăm và đông hành khách. Một số người đang tìm điện thoại rơi trên sàn, trong khi nhiều người dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng để dần dần đi ra khỏi toa tàu và đợi cứu hộ.

Các hành khách đi bộ rời khỏi hiện trường. Ảnh: Sina

Một cư dân mạng tên TY_lizhenwei nói với Sina Weibo: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp phải chuyện như vậy trong đời. Tôi đang ở gần cửa nơi toa tàu điện ngầm bị tách ra. Tôi rất biết ơn vì mình không bị thương và tài xế ô tô đưa tôi về đến nhà an toàn”.

Trong khi đó, một cư dân mạng khác hy vọng các công nhân có thể về nhà sớm và an toàn trong ngày tuyết rơi. Theo dự báo thời tiết, tuyết rơi ở mức vừa phải tại quận Xương Bình vào 15/12, nhiệt độ cao nhất trong ngày là -1 độ C, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm là -6 độ C, gió hướng Đông.

