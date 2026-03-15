Trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông gia tăng, Mỹ đã điều động tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli tiến về khu vực cùng khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ. Đây là một trong những chiến hạm đổ bộ hiện đại nhất của hải quân Mỹ, được thiết kế để triển khai lực lượng viễn chinh và tiến hành các chiến dịch đổ bộ quy mô lớn.

USS Tripoli thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công lớp America, được chế tạo với vai trò như một căn cứ không quân nổi trên biển. Con tàu có lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn, chiều dài gần 257 m và có thể hoạt động liên tục trên đại dương trong thời gian dài mà không cần quay về cảng. Boong tàu được thiết kế như một đường băng cỡ lớn, cho phép nhiều loại máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng hoạt động cùng lúc.

Một trong những sức mạnh nổi bật của USS Tripoli là khả năng mang theo tiêm kích tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng Lockheed Martin F-35B Lightning II. Đây là máy bay chiến đấu thế hệ 5 có khả năng tàng hình trước radar, mang theo nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác. Khi triển khai theo cấu hình tác chiến, USS Tripoli có thể mang theo khoảng 10 đến 20 tiêm kích F-35B, biến con tàu thành một tàu sân bay hạng nhẹ có sức mạnh tấn công đáng kể.

Sức mạnh tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Mỹ đang tiến về Trung Đông

Bên cạnh tiêm kích tàng hình, chiến hạm này còn có thể mang theo nhiều loại trực thăng quân sự như trực thăng vận tải hạng nặng Boeing CH-53E Super Stallion, trực thăng tấn công Bell AH-1Z Viper và trực thăng đa nhiệm Bell UH-1Y Venom. Các loại trực thăng này đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ, yểm trợ hỏa lực và trinh sát chiến trường trong các chiến dịch đổ bộ.

Sức mạnh tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Mỹ đang tiến về Trung Đông

USS Tripoli cũng có khả năng triển khai lực lượng thủy quân lục chiến với đầy đủ phương tiện chiến đấu. Khoang chứa lớn bên trong tàu có thể mang theo xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh và nhiều trang thiết bị quân sự khác phục vụ cho các chiến dịch tấn công hoặc kiểm soát khu vực ven biển.

Sự xuất hiện của tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli tại Trung Đông được đánh giá là động thái tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Mỹ trong khu vực. Với khả năng triển khai lực lượng nhanh, chiến hạm này có thể đóng vai trò trung tâm trong các chiến dịch phản ứng khẩn cấp, bảo vệ tuyến hàng hải hoặc hỗ trợ các đồng minh của Mỹ.

Giới phân tích cho rằng USS Tripoli không chỉ là phương tiện vận chuyển lực lượng mà còn là một nền tảng tác chiến đa năng. Khi được triển khai cùng nhóm tàu hộ tống, con tàu có thể tham gia các chiến dịch không kích, trinh sát và kiểm soát khu vực biển chiến lược.

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông còn nhiều biến động, việc Mỹ điều động USS Tripoli cho thấy nước này muốn duy trì khả năng phản ứng quân sự nhanh chóng. Với tiêm kích tàng hình, trực thăng tấn công và lực lượng đổ bộ tinh nhuệ, chiến hạm này được xem là một trong những công cụ quân sự linh hoạt nhất mà Mỹ có thể triển khai tại khu vực.