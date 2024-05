Số người bị chôn vùi trong vụ lở đất tại Papua New Guinea tăng không tưởng

Báo cáo do Trung tâm ứng phó thảm họa quốc gia Papua New Guinea gửi đến Liên hợp quốc (LHQ) ngày 27/5 nêu rõ: "Vụ lở đất đã chôn sống hơn 2.000 người và gây ra sự tàn phá lớn đối với các ngôi nhà, vườn cây ăn trái và gây ảnh hưởng lớn đến huyết mạch kinh tế của đất nước".

Trước đó, các thông tin do giới chức địa phương và quan chức LHQ cập nhật cho biết số người tử vong do vụ lở đất tại quốc gia này là khoảng 670 người, tương đương 1/3 số liệu được thống kê hiện tại. Cho đến nay, mới chỉ 6 thi thể được tìm thấy.

Người dân nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: TG

Vụ lở đất xảy ra tại khu vực Yambali ở phía Bắc Papua New Guinea vào khoảng 3h sáng ngày 24/5 đã khiến hơn 150 ngôi nhà bị vùi lấp dưới những lớp đất đá có chiều cao lên tới hai tầng nhà. Vụ lở đất xảy ra vào thời điểm người dân đang ngủ say khiến thương vong tăng rất cao.

Theo cơ quan ứng phó thảm họa của Papua New Guinea, khu vực lở đất nằm ở các bản làng hẻo lánh ở phía Bắc, nơi điều kiện đi lại vô cùng khó khăn khiến công tác cứu trợ cũng như thống kê dân số gặp nhiều trở ngại.

Các đội cứu hộ khẩn cấp của Papua New Guinea đã có mặt tại khu vực thảm họa xảy ra trong ngày 27/5, nhưng các phương tiện và thiết bị hiện đại để phục vụ công tác giải cứu vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường vì tuyến đường chính bị chia cắt, trong khi lối đi chính vào khu làng cũng bị sạt lở.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, nền đất không ổn dịnh. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, hơn 72 giờ sau vụ lở đất, người dân cùng lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực sử dụng các phương tiện tại chỗ và thậm chí là đôi tay trần để tìm kiếm, tiếp cận và cứu hộ những người sống sót.

Văn phòng Thủ tướng Papua New Guinea James Marape cùng ngày cho biết thảm họa đang được các cơ quan khẩn cấp của nước này xử lý với nỗ lực cao nhất. Giới chức Papua New Guinea cũng kêu gọi "hành động lập tức và hợp tác từ mọi lực lượng" để ứng phó thảm họa.

Trong khi đó, theo ông Serhan Aktoprak, người đứng đầu phái bộ của cơ quan di cư Liên Hợp Quốc tại Papua New Guinea, vẫn tồn tại nguy cơ lở đất ngay tại khu vực này xảy ra do nền đất chưa ổn định. Ông khuyến khích người dân sơ tán khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

