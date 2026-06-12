Công chúa Thái Lan qua đời sau hơn ba năm hôn mê

Theo tuyên bố của hoàng cung Thái Lan, Công chúa Bajrakitiyabha qua đời lúc 19h48 ngày 11/6 tại Bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok. Hoàng gia cho biết đội ngũ y tế đã áp dụng các biện pháp điều trị và chăm sóc tích cực nhất có thể, song tình trạng của bà tiếp tục xấu đi do biến chứng nhiễm trùng ổ bụng.

Công chúa Bajrakitiyabha đột quỵ vào tháng 12/2022 khi huấn luyện chó cho một cuộc thi của quân đội. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là tình trạng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng do nhiễm khuẩn ở tim. Kể từ đó, bà rơi vào trạng thái hôn mê.

Sự ra đi của bà được xem là mất mát lớn đối với Hoàng gia Thái Lan, khi công chúa là một trong những thành viên có thành tích nổi bật nhất của hoàng tộc và từng được đánh giá có thể đóng vai trò quan trọng trong vấn đề kế vị.

Người dân Thái Lan cầu nguyện cho công chúa Bajrakitiyabha tại Bệnh viện Chulalongkorn ngày 16/12/2022 khi bà vừa hôn mê. Ảnh: AFP

Sinh ngày 7/12/1978, Bajrakitiyabha là con cả trong số 7 người con của Vua Maha Vajiralongkorn. Bà là người con duy nhất của ông với người vợ đầu tiên, Công chúa Soamsawali.

Công chúa Bajrakitiyabha được đào tạo chuyên ngành luật, lấy hai bằng sau đại học tại Đại học Cornell ở Mỹ. Sau thời gian ngắn công tác cho phái bộ Thái Lan tại Liên Hợp Quốc ở New York, bà trở về nước làm việc tại Văn phòng Tổng chưởng lý ở Bangkok và nhiều địa phương khác.

Giai đoạn 2012-2014, Bajrakitiyabha giữ chức Đại sứ Thái Lan tại Áo. Trong thời gian này, bà xây dựng quan hệ hợp tác với Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), đồng thời thúc đẩy cải cách hệ thống nhà tù, đặc biệt quan tâm đến những phụ nữ dễ bị tổn thương phải thụ án.

Sau khi trở lại Thái Lan, bà trở thành Đại sứ Thiện chí về Pháp quyền của UNODC tại Đông Nam Á và tiếp tục vận động cải cách hệ thống tư pháp hình sự. Năm 2021, Vua Vajiralongkorn bổ nhiệm bà làm tham mưu trưởng lực lượng cận vệ riêng, mang quân hàm đại tướng.

Ngoài sự nghiệp trong chính phủ, công chúa còn nổi tiếng là người yêu thể thao, thường tham gia các cuộc chạy đường dài.

Vấn đề kế vị tại Thái Lan từ lâu là chủ đề được quan tâm khi Vua Vajiralongkorn, 73 tuổi, chưa chỉ định người thừa kế. Theo truyền thống, người kế vị thường là nam giới, dù hiến pháp sửa đổi năm 1974 cho phép phụ nữ lên ngôi.