Quân đội Mỹ có thể sẽ hành quyết 4 binh sĩ bị kết án tử hình lần đầu tiên sau nửa thế kỷ

Nhà tù liên bang Terre Haute. Ảnh: AP.

Kế hoạch này, mang mật danh "Chiến dịch Công lý Kiên quyết" (Operation Resolute Justice) và được ban hành nội bộ vào tháng 2, chỉ đạo các quan chức Lục quân phối hợp với Cục Nhà tù Liên bang để chuyển các tử tù từ Trại giam Kỷ luật Hoa Kỳ tại Pháo đài Leavenworth, bang Kansas, đến cơ sở thi hành án liên bang ở Terre Haute, bang Indiana.

Quân đội Mỹ đã không thi hành án tử hình đối với bất kỳ quân nhân nào kể từ năm 1961, thời điểm mà binh nhì John Bennett bị xử tử sau khi bị kết tội hiếp dâm và mưu sát một bé gái 11 tuổi ở Áo.

Cynthia Smith, người phát ngôn của Lục quân, cho biết lực lượng này thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập lập kế hoạch cho các vụ thi hành án, tương tự như cách họ chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiềm năng khác nhằm chủ động trước các mệnh lệnh từ Nhà Trắng. Bà lưu ý thêm rằng Lục quân vẫn chưa nhận được mệnh lệnh cụ thể nào từ Tổng thống.

Kế hoạch nội bộ của Lục quân chỉ đạo nhiều đơn vị cấu thành thuộc Lục quân phải chuẩn bị và tạo điều kiện cho các vụ thi hành án "không muộn hơn 150 ngày kể từ ngày Tổng thống phê duyệt các án tử hình".

Hiện có 4 cựu binh đang chờ thi hành án tử hình tại Trại giam kỷ luật quân đội Hoa Kỳ ở Fort Leavenworth, Kansas, do quân đội quản lý. 4 cựu binh này là Timothy Hennis, Nidal Hasan, Ronald Gray và Hasan Akbar, đều bị kết tội giết người.

Nidal Hasan bị tuyên án tử hình vì vụ xả súng hàng loạt tại Pháo đài Hood năm 2009 khiến 13 người chết và 32 người bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hồi tháng 9 cho biết ông sẽ thúc đẩy việc thi hành án tử hình đối với nhân vật này để đảm bảo công lý cho những người sống sót trong vụ xả súng.

Trung sĩ Lục quân Hasan Akbar, một công binh chiến đấu, đã gây ra vụ tấn công năm 2003 tại Trại Pennsylvania, Kuwait.. Akbar đã bị kết tội mưu sát và cố ý giết người vì ném lựu đạn vào các lều trại và xả súng vào các đồng đội của mình.

Ronald Gray, cựu chuyên viên kiêm đầu bếp thuộc Sư đoàn Không vận 82 đóng tại Pháo đài Bragg, bang Bắc Carolina, bị kết án vào năm 1988 với 14 cáo trạng, bao gồm 3 tội danh mưu sát, cố ý giết người và 3 tội danh hiếp dâm.

Timothy Hennis, một cựu Thượng sĩ chuyên trách về dù thuộc Sư đoàn Không vận 82, từng bị tòa án bang Bắc Carolina kết tội vào năm 1986 vì cưỡng hiếp một người phụ nữ và sát hại cô cùng hai con gái. Bản án sau đó đã bị hủy bỏ do không đủ bằng chứng, và phiên tòa tái thẩm năm 1989 đã khép lại với phán quyết trắng án. Nhiều năm sau, các chứng cứ được lưu giữ đã được kiểm tra lại bằng phương pháp phân tích DNA (vốn chưa có vào thời điểm xảy ra vụ án), thúc đẩy việc lật lại hồ sơ vụ án. Hennis xuất ngũ trong vinh quang vào năm 2004, nhưng đã bị triệu tập trở lại nghĩa vụ quân sự và bị xét xử một lần nữa tại tòa án quân sự, nơi ông ta bị kết tội và tuyên án tử hình.

Mặc dù các tòa án quân sự có thể tuyên án tử hình, nhưng cần phải có sự phê duyệt của Tổng thống trước khi bất kỳ vụ thi hành án nào được tiến hành.

Ông Trump đã tận dụng nhiệm kỳ thứ hai của mình để khôi phục việc áp dụng án tử hình của chính phủ liên bang. Ngay ngày đầu tiên trở lại văn phòng, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Tư pháp khôi phục hình phạt tử hình và theo đuổi việc áp dụng hình phạt này một cách quyết liệt hơn, sau khi chính quyền Biden tạm dừng các vụ hành quyết liên bang.

Trước đó, cũng không có vụ thi hành án liên bang nào dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ông đã giảm án tử hình của một tử tù quân đội, Dwight Loving, xuống thành án tù chung thân không giảm án. Loving bị kết tội giết hại hai binh sĩ vào năm 1988.