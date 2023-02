Quan chức Nga nói không đảm bảo an ninh khi ông Biden tới Kiev

Lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Aleksandr Bortnikov.

"Mỹ đã thông báo cho Nga về chuyến thăm Kiev của Tổng thống Joe Biden thông qua các kênh ngoại giao. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo an ninh cho ông Biden", lãnh đạo FSB, Alexander Bortnikov nói, theo RT.

Tuyên bố của ông Bortnikov trái ngược với thông điệp trước đó của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ông Medvedev cho rằng, ông Biden nhận được các đảm bảo an ninh của Nga trước khi đến Kiev. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói chuyến thăm Kiev của ông Biden không có gì lạ và Moscow đã giám sát chặt chẽ.

Ông Bortnikov cũng khẳng định Mỹ và Nga vẫn tiếp tục hợp tác trong vấn đề an ninh, chủ yếu trên khía cạnh chống khủng bố quốc tế. "Sự hợp tác hiện nay khác xa so với trước đây. Không ai được hưởng lợi từ mối quan hệ đi xuống này và tất cả chúng tôi đều quan tâm đến việc duy trì các mối quan hệ", lãnh đạo FSB cho biết.

Ông Bortnikov nói Nga vẫn phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố do các cơ quan an ninh Ukraine gây ra. Lãnh đạo FSB cho rằng, "chính phương Tây đứng sau các mối đe dọa đến từ cơ quan an ninh Ukraine".

"Nga đang làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy", ông Bortnikov nói. Năm ngoái, Nga cáo buộc các cơ quan an ninh Ukraine đứng sau vụ đánh bom gây hư hại cầu Crimea - cây cầu quan trọng kết nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea.

Hôm 20/2, ông Biden đáp máy bay từ Washington tới Ba Lan, sau đó đi tàu hỏa tới thủ đô Kiev gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Khi ông Biden ở Kiev, tiếng còi báo động vang lên nhưng Nga đã không tiến hành bất cứ cuộc không kích nào ở Kiev trong ngày hôm đó, theo RT.

