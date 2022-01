Phong tục ném bát đĩa sang nhà hàng xóm đêm giao thừa

Thứ Bảy, ngày 01/01/2022 12:45 PM (GMT+7)

Vào đúng đêm giao thừa, người Đan Mạch sẽ đem cốc, chén, bát đĩa đến cửa nhà những người mà họ yêu quý để đập.

Với người châu Á, bát đĩa đổ vỡ vào ngày đầu năm được coi như điềm báo việc kém may, thì với người dân Đan Mạch sẽ là ngược lại.

Vào đêm giao thừa, người dân Đan Mạch sẽ lấy những chiếc bát đĩa xấu, sứt mẻ tích trữ trong năm và chạy đến trước cửa nhà hàng xóm, bạn bè của mình để ném.

Người dân nơi đây quan niệm, ai càng nhận được nhiều đồ sành sứ bị vỡ trước hiên nhà, họ sẽ càng nhận được nhiều may mắn và chứng tỏ có nhiều bạn bè yêu quý. Do đó, vào mỗi sáng mùng 1 của năm mới, khi mở cửa và nhìn thấy đống bát đĩa vỡ, không ai cảm thấy buồn phiền vì phải dọn dẹp. Họ đều cảm thấy vui vẻ, thích thú vì đó là dấu hiệu của một năm mới may mắn.

Ngày nay, một số người không còn giữ thói quen mang đồ sang ném trước cửa nhà hàng xóm. Họ thường đập vỡ đồ sẵn ở nhà và đặt một mảnh vỡ trước nhà hàng xóm để nhìn thẩm mỹ hơn.

Ngoài việc ném bát đĩa, vào đêm giao thừa người dân quốc gia Bắc Âu này còn có một phong tục khác nữa. Đó là mọi người sẽ nhảy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Hành động này mang ý nghĩa là sang năm mới, bạn sẽ có một bước nhảy vọt, thành công hơn năm cũ.

Đây là những phong tục cổ truyền mà hiện nay người dân Đan Mạch vẫn còn áp dụng như một phong tục đón chào năm mới đầy ý nghĩa và độc đáo của quốc gia mình.

Ngày ăn tết chính thức ở Đan Mạch là ngày đầu năm mới và đêm giao thừa, nhưng bầu không khí những ngày trước đó cũng rất nhộn nhịp. Các bữa tiệc được tổ chức khắp đất nước. Họ coi các lễ kỉ niệm và lễ hội là dịp để quảng bá văn hóa, truyền thống và di sản phong phú của Đan Mạch cũng như truyền những thứ đó cho thế hệ tiếp theo.

Đêm giao thừa có rất nhiều bữa tiệc, bắt đầu vào tối ngày cuối cùng của năm cũ tới sáng sớm của ngày đầu năm mới. Mọi người không chỉ ăn uống mà còn hát, nhảy và vỗ tay, tạo ra không khí vô cùng sôi động.

Các món ăn truyền thống cầu may cho năm mới của người Đan Mạch là cá tuyết luộc, cải xoăn hầm và thịt lợn. Những món ăn này được cho là mang lại may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc.

Bên cạnh đó, vào ngày cuối năm, người dân Đan Mạch thường tập trung tại phía trước Cung điện hoàng gia ở Thủ đô Copenhagen để lắng nghe bài phát biểu chào mừng năm mới của Nữ hoàng Đan Mạch và đợi tiếng chuông đồng hồ điểm giao thừa chào đón một năm mới.

